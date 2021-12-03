"غدوة".. فلم تونسي يسلط الضوء على ديكتاتورية النظام السابق

يخوض الفنان التونسي ظافر العابدين أولى تجاربه الإخراجية والإنتاجية من خلال فيلم ”غدوة“، الذي يناقش خلاله تأثير ديكتاتورية النظام التونسي السابق على حياة الشعب التونسي حاليا.

ويشارك فيلم ”غدوة“ في المسابقة الدولية المقامة على هامش فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في 26 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.

وأشاد الجمهور المصري بفيلم ”غدوة“ في عرضه الأول الذي أقيم، الخميس، حيث نفدت التذاكر الخاصة به قبل عرضه بـ 24 ساعة، وضجت قاعة السينما بالتصفيق الحاد بعد انتهاء العرض، مما جعل العابدين يبكي من سعادته بهذا الاحتفاء.

وحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن، منهم ظافر العابدين وزوجته، إلهام شاهين، درة، عمرو يوسف، دارين حداد، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في 96 دقيقة في إطار سياسي اجتماعي حول ”حبيب“ الذي له ظروف صحية خاصة تجمع بينه وبين ابنه أحمد الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والذي انفصل عن والدته، حيث تعرض للظلم من النظام السابق في تونس، مما ترك جرحا غائرا بداخله لم يستطع النظام الحالي إزالته، فيحمل الطفل أحمد على عاتقة مسؤولية العناية بوالده.

وتميز ظافر عابدين في أولى تجاربه الإخراجية في تسليط الضوء على المشاعر المتضاربة داخل حبيب، ومحاولته نسيان ما فعله به النظام الديكتاتوري، ومحاسبة نفسه إن كان قد أخطأ فيما قام به من أجل بلده تونس، فيظهر ذلك جيدا من خلال نظرات عينيه الحائرة، وحديثه باستمرار مع ولده حول جرحه.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الفنان ظافر العابدين على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم تحدث خلالها عن أولى تجاربه الإخراجية والإنتاجية قائلا: ”مسؤولية كبيرة حملتها على عاتقي، وكنت متخوفاً للغاية من فشلها، ولكن بذلت جهدا كبيرا كي يخرج العمل بشكل جيد، خاصة وأنني أحد ممثلي هذا العمل.

وأشار الفنان التونسي إلى أن أحداث الفيلم مبنية على قصة شخصية جدا، قائلا: ”شقيقي حامد أصيب بالسرطان، وانتظرنا عاما حتى جاء دوره بالعلاج، ففكرت كيف يقدم المواطن التونسي المساعدة لبلده، وهو مريض ولا يستطيع أن يحصل على علاجه“.

وتابع ”بدأت أفكر وأبحث كيف لنظام موجود بتونس أن يكون غير قادر على إيجاد حل لمواطن تونسي، وتطورت الفكرة ووصلت لأفكار أكثر والعديد من القضايا؛ لأن الثورة قامت لكن هناك الكثير بتونس لازال بحاجة لتعديل وتطوير“.

ورفض العابدين عرض فيلمه بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي لسبب رفض الإفصاح عنه، وقرر أن يكون العرض الأول لفيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.