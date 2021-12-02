"107 أمهات" يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43، فوز الفيلم السولفاكي ”107 أمهات“ بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بعد اختياره من بين القائمة النهائية التي ضمت 4 أفلام مرشحة لهذه الجائزة، وذلك بعد أن انتهت لجنة التحكيم من مشاهدة 24 فيلما أوروبيا مرشحا عبر الشريك الرقمي ”فيستيفال سكوب“.

ويروي الفيلم قصة مجموعة من السيدات يرتكبن جرائم ويتم إيداعهن السجن، وينجبن عددا كبيرا من الأبناء هناك، وحسب القانون السائد، يمكنهن الاحتفاظ بهم إلى أن يبلغ الطفل 3 سنوات، ويسلط المخرج الضوء على الأبناء اللذين يولدون ويتربون داخل السجن، وكيفية تعامل الأمهات معهم.

وقالت الناقدة المصرية مروة أبو عيش عضو لجنة تحكيم جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إنها ”سعيدة للغاية بفوز هذا الفيلم المتميز بالجائزة“، مشيرة إلى أنها ”توقعت فوز الفيلم بسبب عناصره المميزة، من تناوله لقصة إنسانية، واختيار ممثلين مميزين، وتصوير رائع“.

وأكدت أنه ”فيلم متكامل، وبه الكثير من الإبداع، وهو الأجدر بالفوز بالجائزة“.

وأضافت أبو عيش في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: قصة الفيلم مميزة ولا تخطر على بال أحد، ففكرة أنك تحكي قصة أمهات داخل السجن يربين أبنائهن وتسليط الضوء على توجيه هؤلاء الأمهات للأبناء حتى لا يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم، فكرة نادرة ومهمة، وتم معالجتها بطريقة جيدة“.

وتابعت أن ”السيناريو والحوار مميزان للغاية في أسلوب سرد الأحداث، ويجذبان المشاهد من أول دقيقة ويحفزانه على استكمال الفيلم لكي يعرف إلى أين ستؤول الأحداث، خاصة وأن الأحداث حقيقية ممزوجة بالقليل من الدراما، مما يولد لديك حالة من الشغف لمعرفة أسباب حبس هؤلاء الأمهات، كما إن الأبناء اللذين يولدون في السجن يكونون بمثابة سجناء مع أمهاتهم، فكل هذه المشاعر استطاع المخرج بحرفية شديدة إبرازها في الفيلم“.

وأشارت الناقدة المصرية إلى أنها رشحت هذا الفيلم بالإضافة إلى فيلم ألماني آخر للفوز بهذه الجائزة، لتتفاجأ أن جميع أعضاء لجنة التحكيم اختاروا هذا الفيلم للفوز بهذه الجائزة، رغم أنهم لم يشاهدوه سويا، فكل عضو بلجنة التحكيم شاهد هذا الفيلم بمفرده، وإجماعهم على تميز هذا الفيلم لا شك يبرز أهميته وجودته، بحسب تصريحاتها.

وتستمر الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ستستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.