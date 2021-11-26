بمشاركة 98 فيلمًا.. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، التي تستمر حتى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجرى حفل افتتاح المهرجان في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من فناني الوطن العربي.

وخلال الافتتاح، خطفت الكثير من نجمات ونجوم مصر والوطن العربي الأنظار على السجادة الحمراء، حيث تنافسوا بإطلالات واكبت خطوط الموضة.

وتعد الدورة الـ43 من المهرجان، استثنائية، فرغم أزمة فيروس ”كورونا“ المستجد، فإن المهرجان نجح في استقطاب عدد كبير من الأفلام للمشاركة في هذه الدورة، والتي وصل عددها لـ 98 فيلمًا، مما يزيد المنافسة اشتعالًا.

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم الإسباني ”المسابقة الرسمية“، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج، ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة، بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم الفنانة المصرية نيللي كريم عن طريق منحها جائزة ”الهرم الذهبي“ التقديرية، تكريمًا لمسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما، والمسرح، والتلفزيون.

كما يكرم المهرجان أيضًا الفنان المصري كريم عبد العزيز، وسيمنح جائزة ”فاتن حمامة“.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس ”كورونا“ المستجد، وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين، والجمهور، وفريق المهرجان.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن وضع خطة صحية لتأمين المهرجان، حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، إن ”هناك تنسيقًا بين الوزارة وإدارة المهرجان، لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع القطاعات العلاجية والوقائي وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بالمهرجان الدولي“.

وشدد، عبدالغفار، على أن الوزارة“ تعطي أولوية لكل الأحداث الرئيسة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار كورونا“.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن ”الفئة A“ في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).