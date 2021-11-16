الأردن يمنع عرض فيلم "إيترنلز"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قررت هيئة الإعلام في الأردن منع عرض فيلم ”إيترنلز“، وهو أحدث إنتاجات مجموعة ”ديزني“ من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين في عالم ”مارفل“، وذلك إثر رفض القائمين على العمل حذف بعض المشاهد.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنها ”قررت منع عرض فيلم إيترنلز في جميع دور العرض السينمائي في المملكة منذ العاشر من الشهر الجاري، لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض“.

وأشارت إلى أن ”القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، إضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض“.

وأكدت الهيئة أن ”الفيلم لن يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة“.

ولم تعط هيئة الإعلام في الأردن، في بيانها، المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه المشاهد الممنوعة من العرض، غير أن العمل يثير جدلا في المنطقة العربية أخيرا بسبب اتهامات بدعمه المثلية الجنسية في بعض مشاهده.

ويأتي قرار الأردن بعد معلومات صحفية في الأيام الماضية عن قرارات مماثلة بمنع الفيلم في بلدان عربية أخرى بينها السعودية والكويت وقطر ومصر، لكن العمل يعرض في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، على ما تظهره جداول مواعيد عرض الأفلام في صالات سينمائية عديدة.

ويضم الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرجة كلويه جاو الحائزة جائزة أوسكار، كوكبة من النجوم بينهم الممثلات أنجيلينا جولي وسلمى حايك وجيما تشان إضافة إلى نجم مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ ريتشارد مادن.

وتدور أحداث فيلم ”إيترنلز“، الذي أثار جدلاً كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كتيبة من الأبطال الخارقين العابرين للزمن يرسلون من قوة خارجية إلى الأرض لحماية البشرية.

وحافظ فيلم ”إيترنلز“ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية، لكن إيراداته تراجعت كثيرا إلى 27,5 مليون دولار في أسبوعه الثاني، وفق أرقام مؤقتة نشرتها شركة ”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.

وبعدما جمع الفيلم 71 مليون دولار في أيام عرضه الأولى، سجل الفيلم الذي أنتجته شركة ”ديزني“ أكبر تراجع لعمل من أعمال عالم ”مارفل“ في الأسبوع الثاني، وفق مجلة ”فراييتي“.