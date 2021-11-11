الأردن يرشح فيلم "أميرة" للمنافسة على أوسكار "أفضل فيلم أجنبي"‎

قالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الخميس، إنها رشحت الفيلم الروائي الطويل (أميرة) للمخرج المصري محمد دياب وذلك بهدف المنافسة باسمها على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي (غير ناطق بالانكليزية) بالدورة الرابعة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائيا في العالم.

وقالت الهيئة الملكية في بيانها إنه ”بناء على توصيات لجنة مستقلة تتألف من خبراء مهنيين أردنيين معنيين بالكتابة وبالقطاع المرئي والمسموع وقع اختيار اللجنة على فيلم أميرة للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والذي تم تصويره بالكامل في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019 وهو إنتاج مشترك بين دول ثلاث هي الأردن ومصر وفلسطين“.

والفيلم من بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان الفلسطيني علي سليمان، والممثلة الأردنية الشابة تارا عبود، وجاء عرضه العالمي الأول بمهرجان البندقية في شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، كما شارك في مهرجان الجونة السينمائي بمصر، وأيام قرطاج السينمائية في تونس.

وحصل الفيلم على عدد من الجوائز.

ويتناول الفيلم قصة حياة فتاة فلسطينية جاءت إلى الدنيا عن طريق التلقيح الصناعي من خلال نطفة مهربة لوالدها المسجون في المعتقلات الإسرائيلية، وهو ما يجعلها تفخر دوما باعتبارها ابنة مناضل فلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن عند تطلع الأب لإنجاب طفل آخر بالطريقة ذاتها سرعان ما يكتشف الأطباء أنه عقيم، وهنا تبدأ مأساة الفتاة الفلسطينية في البحث عن حقيقة وجودها.

وعن اختيار فيلم ”أميرة“، جاء في بيان اللجنة: ”يغوص فيلم ”أميرة“ بقوة في قضية الهوية والإنسانية من خلال عيون فتاة تبحث عن نفسها، أسلوب محمد دياب البارع في صناعة الفيلم يشد المشاهد من خلال دقة تفاصيل الصراع الداخلي الذي يجسده الممثلون بجمالية وخاصة تارا عبود وصبا مبارك وعلي سليمان“.

ومع هذا الاختيار، يكون الأردن قد قدّم ما مجموعه ستة أفلام لتمثيله عن فئة أفضل فيلم دولي، حيث رشّح في سنوات سابقة للفئة ذاتها فيلم ”كابتن أبو رائد“ لأمين مطالقة، وفيلم ”الشراكسة“ لمحي الدين قندور، وفيلم ”ذيب“ لناجي أبو نوار، وفيلم ”3000 ليلة“ لمي مصري، وفيلم ”200 متر“ لأمين نايفة.

وكان قد وصل الأردن للمرحلة التنافسية الأخيرة سنة 2016 بفيلم ”ذيب“.

ومن المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 21 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2022، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 8 شباط من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في 27 آذار 2022.

وتعلن الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما قائمة الأفلام المقبولة للمنافسة بفئة أفضل فيلم دولي في ديسمبر/كانون الأول بينما يتم إعلان القائمة القصيرة التي تضم ست أفلام فقط في فبراير/ شباط 2022.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس/ آذار 2022 بمدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.