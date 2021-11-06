فيلم ريش يفوز بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج

اختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية فعالياته مساء السبت، بمنح جوائز الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية، حيث توج الفيلم الروائي الطويل ريش للمصري عمر الزهيري بالتانيت الذهبي، فيما حصل فيلم نار الربيع على التانيت الفضي، في حين كان التانيت البرونزي من نصيب فيلم ”عصيان“.

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 32، مساء السبت، فوز فيلم ”ريش“ بجوائز العمل الأول للطاهر شريعة وأفضل سيناريو للكاتب أحمد عامر، وأفضل تمثيل لدميانة نصار.

يذكر أن فيلم ريش أثار جدلا واسعاً في مصر وخارجها حول موضوعه والصور التي نقلها الفيلم عن الفقر.

وعلى الرغم من الجدل الذي رافق الفيلم للمخرج عمر الزهيري، واتهامه بالإساءة لسمعة مصر، فقد توج بجائزة جديدة تضاف إلى رصيد الجوائز التي حصدها الفيلم ويواصل الحصول عليها في المهرجانات العالمية.

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وسبق لهذا الفيلم أن حصل على جائزة خلال مهرجان الجونة المصري، كما نال الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي هذا العام، فضلاً عن جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، وتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان بينجياو في الصين.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة ”فارايتي“، للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري، عن فيلم ”ريش“، المشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

وخلال تسلمه الجائزة، عبر المخرج المصري عمر الزهيري عن سعادته وفخره بهذا التكريم لحصوله على الجائزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وقال: ”سعيد بالسينما التي تقدمها مصر. لقد عملت فيلما من أجل الإنسانية“.

وتتمحور أحداث الفيلم حول عائلة فقيرة، وتستعرض مشاهده العشوائيات في مصر، بينما يرى منتقدوه أنه ”يسيء إلى سمعة مصر“.

ووصف الناقد الفني المصري سعد سلطان، فيلم ”ريش“ بأنه ”خديعة مهينة لمصر“، متهما صناعه بـ“تعمد تصوير مظاهر الفقر وكذلك الشوارع الخالية من مظاهر الحداثة والتطوير في مصر“.

وأضاف سلطان في تصريحات تلفزيونية، مؤخرا، أن ”خطورة الفيلم تكمن في الإشارات التي يحويها، نتيجة تهالك كافة ديكوراته في تعمد واضح لإظهار مدى الفقر الذي تعيشه الأسرة المصرية“، بحسب قوله.

وتابع أن ”التمويل الخارجي الذي كان يدفع لبعض منظمات المجتمع الدولي من أجل استهداف الدولة، بدأ يتجه حاليا إلى السينما باعتبار أنها الأقرب في التأثير على المواطن“، بحسب قوله.

في المقابل، رفض الناقد الفني المصري طارق الشناوي، الاتهامات الموجهة للفيلم بأنه يسيء لسمعة مصر، رافضا ما وصفه بـ“استخدام سلاح سمعة مصر للتقليل من الأعمال الفنية ومهاجمتها وضربها، فقط لأنها لم تكن على هوى بعض مشاهديها“.