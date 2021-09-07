انتشال التميمي يكشف تفاصيل الدورة الـ 5 من مهرجان الجونة السينمائي والأفلام المشاركة

أعرب مدير مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انتشال التميمي، عن سعادته بالأعمال المشاركة في الدورة الخامسة من المهرجان، الذي سيشارك فيه 16 فيلمًا عربيًا خلال دورته المقبلة.

وقال التميمي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”إدارة المهرجان تستعد جيدًا لهذه الدورة، من حيث الإجراءات الاحترازية بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا، كما تم تقليص عدد الحضور في حفلي الافتتاح والختام“.

وأشار إلى الأفلام العربية العديدة المشاركة، قائلًا: ”سعداء بكمية وجودة الأفلام العربية المتنافسة هذا العام، في مهرجان الجونة السينمائي، ونجوب العالم العربي لنتمكن من انتقاء الأعمال المميزة للغاية، لتقديم وجبة مذهلة لجمهورنا المتعطش للسينما الجيدة، ويسعدنا أيضًا أن 3 من الأفلام العربية المختارة، شاركت سابقًا في منصة الجونة السينمائية، الأمر الذي يزيد حماسنا تجاه الأفلام العربية المختارة هذا العام“.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في بيان، عن الأعمال المشاركة، من خلال المدير الفني للمهرجان المخرج، أمير رمسيس، حيث قال: ”ساهم المهرجان بصقل السينما المصرية والعربية، واختيار الأفلام العربية لهذا العام، هو بمثابة تسليط للضوء على مدى شغفنا بالسينما، وفن صناعة الأفلام الذي يجعلنا أكثر حرصًا على مشاركة هذه الأعمال مع محبي السينما من جميع أنحاء العالم“.

الأفلام المشاركة:

”البحر أمامكم“ من لبنان، إخراج إيلي داغر

تعود شابة لبنانية من فرنسا إلى بيت أهلها في بيروت التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها، والإحساس المتزايد بالحصار داخلها يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها.

وفاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.

”علّي صوتك“ من المغرب، إخراج نبيل عيوش

يعمل الرابر السابق ”أنس“ في مركز ثقافي يقع في حي شعبي بالدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب.

وعرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

”كوستا برافا“ من لبنان، إخراج مونيا عقل

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيًا بنته الأسرة ذات الروح الحرة، لكن بشكل غير متوقع يُبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلها، مما يتسبب بجلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزل الأسرة.

وتتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي.

عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

”ريش“ من مصر، إخراج عمر الزهيري

يحكي الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد، وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، عن قصة سامي، الأب المصري المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد ابنه الصغير، ويقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل في مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي، وتتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

”أميرة“ من مصر والأردن، إخراج محمد دياب

يتتبع الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، وعلي سليمان، وتارا عبود، أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين، ويتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتظهر التحاليل المعملية عقمه.

وعرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

السجناء الزرق من لبنان، إخراج زينة دكاش

ينجز سجناء سجن رومية اللبناني عملًا مسرحيًا عن زملائهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والمودعين تحت بند ”مجنون وممسوس“ بموجب قانون العقوبات، والمنسيين خلف القضبان مدى الحياة.

وشارك ”السجناء الزرق“ كمشروع في ورشة فاينال كت في فينيسيا، العام 2020، وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ودعوة للمشاركة في الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية.

”كباتن الزعتري“ من مصر، إخراج علي العربي

يحكي الفيلم الوثائقي الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ 5 سنوات. وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم، وعندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

”العودة“ من مصر، إخراج سارة الشاذلي

والد سارة عمره يقارب الـ80 عامًا وحيوي للغاية، وعندما تتغير خطط سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات، وتقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم، وللمرة الأولى تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

”نور شمس“ من السعودية، إخراج فايزة أمبة

شمس أم وحيدة تعمل سائقة ”أوبر“ في مدينة جدة بالسعودية تشغف بشيئين: ولدها الوحيد ماكي، وحلواها الأفريقية، وتصارع ”شمس“ لإقناع ماكي ليتبع الطريقة التقليدية في الزواج، وأن يهتم بحلواها على أرض الواقع، ويتكشف شغف الابن عندما يقرر الالتحاق بمسابقة لغناء الهيب هوب والتي يمكن أن تؤدي إلى سفره إلى فرنسا وانفصاله الأول عن أمه، وتُجبر ”شمس“ على أن تختار بين فقدانها لابنها أو إيجادها لذاتها.

وشارك الفيلم في مهرجان بالم سبرينجز الدولي للأفلام القصيرة 2021.

”ليل“ من فلسطين، إخراج أحمد صالح

يسرق غبار الحرب النوم من الأعين، ويجلب ليل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول ليل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة.

وعُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة ”نمور الغد“ في مهرجان لوكارنو السينمائي 2021.

”عرنوس“ من الأردن، إخراج سامر البطيخي

خلال يوم عادي في ساحة تسوق في عمَّان، يستعد سامي الطفل الساذج المدلل (15 عامًا)، مع محمود بائع الذرة المحتال الذكي (15 عامًا) لتنفيذ خطة سرقة هدية غير متوقعة، يثير بها إعجاب حبيبته، لكنهما لا يدركان حقيقة التقلبات والمنعطفات التي قد تعترض طريقهما.

”سقالة“ من تونس، إخراج بلال بالي

يدور الفيلم حول فتاة شابة تعمل في حانة، وذات مساء، تصل متأخرة إلى عملها، حيث لا تستطيع الفرار من غضب مديرها وتهديده لها بالفصل، أو تحرش زميلتها المثلية بها، وعندما تعود إلى منزلها تواجه المأساة وجهًا لوجه.

”تالاهاسي“ من لبنان -أمريكيا، إخراج: دارين حطيط

في يوم إطلاق سراحها من منشأة للطب النفسي، تعود ميرا إلى منزل والدتها في بروكلين لحضور عيد ميلاد جدتها، لتكتشف أن شقيقتها أخبرت العائلة أنها كانت في رحلة إلى فلوريدا.

تالاهاسي هو تصوير لعودة امرأة شابة إلى العالم مجددًا، وتأمل في كيفية مواجهة الحياة بعد الحزن، وفي سياق الشتات يقدم تالاهاسي لمحة عن صراعات المرض العقلي، وهي قضية غالبًا ما يتم إسكاتها وتنميطها مرضيًا في الثقافة العربية.

”خديجة“ من مصر، إخراج، مراد مصطفى

خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي يوم عادي تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات التي تُشعرها بعدم الارتياح.

”القاهرة – برلين“ من مصر، إخراج، أحمد عبد السلام

بعد محاولات عدة للهروب من وضع الاكتئاب الجيلي القائم، ترتب نور الشابة سرًا للفرار من بلدها الأم، وقبل ساعات من سفرها تضطرها الظروف لخوض رحلة من الصراعات مع المجتمع البطريركي المتسلط، وتحارب للاحتفاظ بسرها الخفي.

”قمر 14“ من مصر، إخراج هادي الباجوري

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

والفيلم من بطولة: خالد النبوي، وشيرين رضا، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وأحمد مالك، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، وخالد أنور.