فيلم "فتيان أشقياء للأبد".. مزيج من الجريمة والكوميديا والمطاردة والسحر الأسود

يقدم الفيلم الأمريكي المكسيكي ”فتيان أشقياء للأبد/Bad Boys For Ever“ الصادر مطلع 2020، مزيجا بين الجريمة والكوميديا والمطاردة والسحر الأسود.

وتدور أحداث العمل حول ثنائي من محققي شرطة ميامي ”مايك وماركوس“، وهما الصديقان اللذان تعاهدا على الحب والوفاء والتفاني في العمل.

ولكن يتعرض مايك لمحاولة اغتيال تضع حياته في دائرة الخطر، ويتضح لاحقا أنها سلسلة جرائم مترابطة تعود إلى قضية قديمة يذهب إثرها عدد من رجال القانون المستهدفين من قبل مكسيكي يود الانتقام ممن كان سببا في وفاة والده داخل السجن.

ثأر

وتبدأ أول أحداث العمل بمشهد طريف يتسابق فيه الصديقان جريا على الأقدام، لنشهد إطلاق النار على مايك من قبل مجهول ملثم يمتطي الدراجة النارية ويفر هاربا دون أن تكشف سجلات الكاميرا عن وجهه.

ويتأثر ماركوس كثيرا بإصابة صديقه العزيز ويلقي عهدا مقدسا بأنه سيمتنع عن أعمال العنف ويتقاعد عن وظيفته في الشرطة في حال تخطى مايك مرحلة الخطر.

ويتصاعد عنصر التشويق مع انتشار خبر اغتيال رجال قانون وأطباء شرعيين وضباط شرطة كانوا أطرافا في قضية واحدة لم يُغلَق ملفها حتى الآن.

كوميديا

وعلى غرار النسخ السابقة من سلسلة ”Bad Boys“، تجسد شخصية ماركوس عنصر الكوميديا، ليظهر كشخص ثرثار خفيف الظل وحنون جدا، فضلا عن الحوارات الطريفة والتصرفات الحمقاء التي تبرز جانبه الإنساني اللطيف، في حين نراه قويا متماسكا في لحظات الخطر حتى يفسد الموقف بتدخله المضحك.

وعمد المخرج دائما إلى خلق جو فكاهي ممتع، من خلال ماركوس المواظب على المزاح خلال تنفيذ العمليات وسط حرب دموية.

مطاردة

وينقلنا المخرج بعد مرور 6 أشهر على الحادثة ليتابع المحقق مايك قضيته بنفسه، ويحاول جاهدا ربط الأحداث، ليتوصل إلى متجر السلاح وصانع الرصاص من نوعية لا تتواجد إلا بطلب خاص.

ومع تتالي الأحداث نكتشف أن القاتل ليس إلا أداة تنفيذية لشخصية غامضة، تتعلق بالماضي وتسيطر على عقل القاتل من خلال شحنه بمشاعر الغضب والحقد والانتقام للعائلة.

وتبدأ أجواء المطاردة بعد تركيز القاتل على إخافة مايك وقتل من يحب، ليشعر أن مصيره قارب على النهاية، وفي هذه الأثناء يستطيع مايك الكشف عن وجه القاتل ليبدأ عملية البحث في السجلات القديمة المتعلقة بالأشخاص المقتولين إثر هذه القضية.

عهد الأصدقاء

ويصور المخرج حاجة مايك الدائمة لمساعدة صديقه ماركوس الذي اعتزل وظيفته دون مبرر مقنع، ويبدو الاستياء واضحا على مايك من تصرفات صديقه الباردة وعدم اهتمامه بالقضية، ليعترف له الآخر بأنه الآن ينفذ عهدا قطعه على نفسه بألا يقوم بأعمال عنيفة لطالما مايك على قيد الحياة.

ولكن الخطر المحدق بالصديقين يجعل ماركوس يتنازل عن كلامه ويقحم نفسه داخل الحدث في محاولة الوصول إلى القاتل المتسلسل الذي يقف وراء سلسلة الجرائم.

تقنيات عالية

وجاءت الكوادر التصويرية جميلة عاكسة لجمال مدينة ميامي الأمريكية، مدينة السحر، وأجوائها الساحلية التي تبعث على الاسترخاء وتجمع بين العادات اللاتينية والأمريكية.

وتناغمت الإضاءة الطبيعية مع الطقس الدافئ لميامي، والشواطئ الرملية والأبنية الشاهقة، في تناسق لافت مريح للعين.

سلبيات

وعبر مشاهدون عن تخلل العمل مواطن ضعف عدة، من بينها المبالغة بفكرة السيناريو والنهاية الخيالية نوعا ما، ليشعر المشاهد أن العمل يمزج بين الدراما التركية والمكسيكية والهندية، فضلا عن تسرب عنصر الملل بسبب لقطات إطالة كان يمكن اختصارها.

والعمل من إخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح، وسيناريو بيتر كرايج وجو كارنهان وكريس بريمنر. وشارك في بطولته ويل سميث، ومارتن لورنس، وفانيسا هادجنز، وجو بانتوليانو، وكيت ديل كاستيلو، وهابي أندرسون.

يذكر أن الفيلم فاز بجائزة بيبول تشويس عام 2020، وبلغت تكاليف إنتاجه أكثر من 90 مليون دولار، أما الإيرادات فبلغت 419 مليون دولار، ليحقق الفيلم ربحا يفوق جميع أجزاء السلسلة، على الرغم من أن الفيلم لم يستكمل أرباحه بسبب وباء كوفيد-19.