"السير فوق الهاوية".. سردية سينمائية صينية ليوميات الغزو الياباني

يوثق فيلم الجاسوسية الصيني ”Cliff Walkers“ (السير فوق الهاوية)، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، جرائم الجيش الإمبراطوري الياباني بحق الصينيين في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويركز العمل على عمليات التجسس، التي جرت في تلك الحقبة المريرة من تاريخ البشرية، بالتزامن مع الإرهاصات الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثانية.



جاسوسية

يسلط الفيلم الضوء على 4 جواسيس صينيين عائدين إلى بلادهم عقب خضوعهم لتدريبات مكثفة في الاتحاد السوفييتي السابق، حيثُ ينخرط الجواسيس في مهمة سرية خطيرة للكشف عن ملابسات تفجير اليابانيين لمعسكرات اعتقال الأسرى الصينيين.

وفي أجواء من التشويق، يعمد الفريق إلى تهريب سجين سابق عبر الحدود وإيصاله حيا، ليروي مأساته أثناء الاعتقال، ويكشف الجوانب الوحشية التي ارتكبتها الوحدة 731 التابعة للجيش الإمبراطوري الياباني.



وحشية المستعمِر

وتعتمد الحبكة الأساسية للعمل على توثيق غزو الجيش الياباني للصين، وتأسيس معسكرات سرية شمال شرق البلاد، شهدت أشنع الجرائم بحق الإنسانية.

ويبرز في الجو العام للفيلم الطقس المضطرب والعاصف، إذ يفتتحه المخرج في ولاية مانشوكو اليابانية بحركة كاميرا دورانية تلتف في جميع الاتجاهات بسرعة، ما يوحي بمدى التشتت والضياع واقتراب عنصر الخطر.

ويصور العمل قتل أحد الضباط اليابانيين للسجناء الصينيين السياسيين بأسلوب مستفز يخلو من الرحمة، وهو يحتسي شرابا ويبصقه على أجسادهم ليختلط بدمائهم، ثم يطلق الرصاص عليهم في طقس جليدي.



خيانة

ويكشف العمل عن خطة الصينيين القائمة على تنفيذ عملية ”الفجر“، التي يوحي اسمها برغبة منفذيها بعودة الأمور إلى نصابها، مع شروق يوم جديد خالٍ من الظلم والاستعمار والاضطهاد.

ويشوب العملية تسلل بعض الخونة لإعاقة تنفيذها على أكمل وجه، ويتخلل تهريب المعتقل وحمايته أحداث لا تخلو من التشويق.



تضحية

ويزداد تعقيد الحبكة مع اكتشاف الفريق لانسحاب رفاقهم من العملية وانضمامهم إلى صفوف العدو، ودعم ذلك نصب اليابانيين لكمين مميت.

وركز المخرج على قيمة التضحية والروح الجماعية للفريق وابتعادهم عن الأنانية، واستعدادهم لتناول أقراص سامة تجنبا لاعتقالهم وتعذيبهم وإفشائهم أسرار العملية تحت تأثير التخدير.



خلل

واتسمت القصة بالتكرار في حبكة نجدها ماثلة في معظم أفلام ومسلسلات الجاسوسية، إذ تتكرر مشاهد اختيار الأبطال وارتفاع روحهم الوطنية، وإقدامهم على التضحية بأنفسهم لخدمة قضية عليا.

وعلى الرغم من المقدمة الجذابة والتوثيق التاريخي لجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الفيلم يخلو من المتانة، فالحبكة مليئة بالثغرات وتفتقر لترابط الأحداث والتسلسل المنطقي، ما أدى إلى التشتت في بعض المَواطن، مع بقاء المُشاهد بعيدا عن الحدث وفشل محاولة إقحامه في التفاصيل.



شكل متقن

ويبدو أن الإمكانيات الإخراجية القوية أنقذت العمل من الخلل الذي شاب الحبكة الدرامية، إذ استعان المخرج بأدوات عالية الاحترافية وكاميرات هوائية مع التركيز على الشكل المؤطِّر للقصة؛ من طقس جليدي يطغى فيه اللون الأبيض.

واهتم المخرج بتصوير التفاصيل الدقيقة للأجواء الشتوية، من خلال المعاطف الطويلة السميكة والقبعات السوداء الكلاسيكية، وإشعال الحطب واحتساء المشاريب الساخنة.



الفيلم من إخراج تشانج ييمو، وسيناريو تشيوان يونجشيان، وشارك في بطولته تشانج يي، ويو هيوي، وتشين هايلو، وتشو ياوين، وليو هاوكون.