فيلم "The Protege".. قصة انتقام طويلة الأمد

يقدم الفيلم الأمريكي ”The Protege“، الصادر أواخر آب / أغسطس، قصة انتقام طويلة الأمد، في قالب من الحركة والتشويق.

وتروي أحداث العمل سيرة حياة آنا، القاتلة المحترفة من أصول فيتنامية، التي دربها القاتل المشهور مودي وانتشلها من مذبحة دموية، وسط جثث تعود لمجرمين متورطين بتجارة الأعضاء.

طفولة

وفي أجواء ضبابية، وإنارة خافتة، وموسيقى، تبث مشاعر التوتر، وتوحي بهدوء ما قبل العاصفة بالتزامن مع صوت غراب يبعث على القلق، يفتتح المخرج العمل.

ويسود عنصر الخطر منذ اللحظات الأولى باقتحام أحد اللصوص لشقة، تبدو وكأنها تعرضت لهجوم عنيف قبيل وصوله، لنرى الجثث منتشرة في أرجاء المكان، إلى جانب طفلة مغطاة بالدماء تتمتع بملامح حادة وقوية، وتختبئ في الخزانة حاملة سلاحًا في يدها.

الحبكة

ولتحقيق انتقامها المنشود تقدم آنا، بالتعاون مع مودي، على اختطاف أحد أبناء زعيم المافيا الرومانية مقابل فدية تعادل 3 ملايين دولار، ومنحا عائلته مهلة لا تتجاوز الساعتين لتأمين المبلغ وإلا سيقطعان رأسه، إلا أن غايتهم الحقيقية لم تكن سوى نصب كمين لزعيم المافيا.

وتتصاعد الأحداث مع وصول آنا إلى قصر المجرم المعروف بلقب ”جزار بوخارست“ عن تخطيط سابق ومدروس، لتنجح بنصب الكمين.

وعمد المخرج ترك ربط الأحداث للمُشاهد دون الإشارة للانتقال في الزمن بعد عشرات الأعوام، ليتضح أن المشهد الأول كان عبارة عن تبني مودي للطفلة، ليصبحا لاحقًا عائلة شديدة الترابط.

ولاء

ويركز المخرج على ولاء القاتلة آنا تجاه الرجل الذي تبناها ودربها بعد أن وجد فيها صفات تجعل منها قاتلة محترفة ومهيئة جسديًا بحسب قدراتها الوراثية لتكون من أذكى وأمهر القاتلات، ودعم الولاء مشهد احتفالها بعيد ميلاده، وحرصها على جلب جيتار نادر الوجود تعود ملكيته لأشهر الموسيقيين.

انتقام

وسرعان ما ينقلنا المخرج إلى محاولة اغتيال آنا بعد خسارتها أثمن ما تملك، لتتفجر بداخلها قوى الغضب، وشرور الانتقام، وترتفع وتيرة التشويق مع حلقة المطاردة، ونصب الكمائن، والتنكر كنادلة في أحد الحفلات لقتل الزعيم الأكبر المسؤول عن دمار حياتها منذ طفولتها.

ولا يغفل العمل المشاعر العاطفية التي تراود آنا بين حين وآخر، ما يوحي بمدى قدرتها على تجاهل أثر الماضي ونجاحها في الوصول إلى شخصية مستقلة باردة وقوية، إلا أنها لم تتحول إلى القاتلة آنا لولا معاناتها السابقة، وطفولتها المريرة.

من حيث الشكل

وامتازت شخصية آنا بالذكاء، والصبر، والقوة، ومهارات القتال العالية، وأسلوب مزاحها البارد، وإلقائها نُكاتًا مستفزة في الأوقات العصيبة والحرجة، فضل عن اهتمامها بمظهرها الخارجي، وأزيائها العصرية.

وتعددت أماكن التصوير بين رومانيا، وبوخارست، لنشهد الجبال الخضراء، والطبيعة الساحرة، والأنهار الجميلة، والإضاءة المريحة للنظر والكوادر اللافتة، وحركة الكاميرا المتناغمة مع الحدث واللقطات المتنوعة المأخوذة بشكل احترافي مميز؛ منها المنحدرة والدائرية، ما عزز تعلق المُشاهد بالفيلم بصريًا.

شخصية معقدة

وصور المخرج جوانب عدة من حياة آنا، من خلال ممارستها الرياضة، ومحافظتها على لياقتها البدنية، وقضاء بعض من وقتها بين الكتب والروايات، فضلًا عن سحرها الجذاب للرجال، لتظهر بشخصية معقدة غامضة مليئة بالأنوثة المغرية ولكنها في الوقت ذاته قاسية كحجر.

ونلاحظ عنصر الرفض والمقاومة حين تحاول آنا منع سيل الذكريات من التدفق إلى ذاكرتها، لتبدو وهي تعاني من ماضٍ أليم لا تريد العودة إليه، فتلجأ إلى ترقيع جراح الماضي بدلًا من الاعتراف بها.

ثغرات

والسيناريو لم يخلُ من الثغرات، فكان في بعض المواطن، مبتذلًا ومكررًا، وحين وصلنا إلى ربع الفيلم باتت الأحداث متوقعة بالنسبة للمُشاهد، واتضح على الفور أن آنا تسعى وراء الانتقام، إثر حادث فظيع تعرضت له في طفولتها وجاء مودي داعمًا لها كي تخطو نحو هدفها بثبات وقوة.

وافتقر العمل لوجود لغز يسعى المُشاهد إلى حله، أو انتظار نهاية مفاجئة وغير متوقعة، إذ سهل تكرار لقطات المطاردة ونصب الكمائن، توقع النهاية المحتومة للانتقام.

والعمل من إخراج مارتن كامبل، وسيناريو ريتشارد وينك، وشارك في بطولته: مايكل كيتون، وماجي كيو، وصاموئيل جاكسون، وديفيد رينتول، وكارولين لونك، وروبرت باتريك.