فيلم "Coda".. آفاق جديدة لدعم ذوي الإعاقة السمعية

يقدم الفيلم الأمريكي ”Coda“، الصادر منتصف شهر أغسطس / آب الجاري، آفاقاً جديدة لدعم ذوي الإعاقة السمعية، في إطار حبكة درامية لا تخلو من الكوميديا.

وتروي أحداث العمل سيرة حياة أسرة تعاني من الصمم، باستثناء الشابة روبي، التي تتمتع بحاسة السمع، ما يضعها أمام ضغوطات نفسية واجتماعية عديدة.

تعاني روبي من طريقة تعاطي المجتمع مع أفراد عائلتها، فهي لا تخلو من استهزاء مبطن أو برود مستفز ولا مبالاة باحتياجات تلك الشريحة.

وأمام تلك التحديات، تبدو روبي وكأنها الأكثر تضحية في العائلة، إذ تتحوّل إلى مترجمة للغة الإشارة، وتأخذ دور الدليل لعائلتها لتعوض لهم فقدانهم حاسة السمع.

الغناء في مجتمع الصم

يصور العمل روبي على أنها فتاة مراهقة تلتحق بكورال غنائي لتطوير موهبتها، إلا أن عائلتها تعترض طريقها، فأفرادها لم يسبق لهم التعرف على عالم الأصوات، ولم يسمعوا غناءها الجميل ليكونوا داعمين لها في تحقيق أحلامها.

وتبدو الحكاية مشوقة نوعاً ما، من خلال إضافة موهبة الغناء لفتاة تنتمي لعائلة من ذوي الإعاقة، ليتحوّل محيطها العائلي إلى وسط غير داعم.

وحاول المخرج تسليط الضوء على تفاصيل صغيرة تحدث في مجتمع ذوي الإعاقة يومياً، ففي أحد المشاهد يرفع الوالد مستوى صوت أغاني الراب إلى أقصى درجة في السيارة؛ لأنه يستمتع في الاهتزازات التي تصيب جسده وهو يقود، معتبرًا أن انعكاس الصوت يصل إليه حاملا ذبذبات تضفي مشاعر سعيدة.

المنبه البصري

وفي مشهد آخر، نلحظ رعاية روبي لعائلتها في جميع تفاصيل حياتها، بما أنها تعمل في الصيد البحري، فتبقى مرافقة لها خوفا من أن يستغلها أحد.

وفي لقطة مؤثرة نستمع إلى صراخ روبي الشديد، تعبيرا عن غضبها واستيائها لكونها ”عكاز العائلة“، ودعم ذلك مشهد تنبيه الاستيقاظ، إذ تتولى روبي الموضوع من خلال إغلاق الإنارة وإشعالها لمرات عدة؛ حتى يلامس الضوء أعينهم المغلقة، ويشعرون بالمنبه البصري الخارجي.

لا مبالاة

يكشف العمل عن برود أعصاب الوالدين وتعاملهما مع روبي كأنها أداة مسخّرة لخدمتهم ومساعدتهم، من خلال ترجمتها اليومية لكل ما يلزمهم في العمل والمنزل.

ويسير العمل في خط درامي تلطفه لمحات كوميدية حالمة، ليلامس العواطف الإنسانية، ويرسم الأمل والتفاؤل والامتنان على نعمة الصوت.

عواطف صامتة

ومع تتالي الأحداث تلتقي روبي بشاب لطيف ضمن فريق الكورال لتنشأ بينهما علاقة ودية تتطور إلى مشاعر متبادلة، ويتحول مسار الفيلم بشكل جذري، في صراع داخلي بين الواجب والعاطفة.

ونجح المخرج بإيصال مختلف المشاعر الوجدانية، ليقدم عملًا غنيًا بأحاسيس الامتنان، والحوارات الضمنية، فالعواطف لا لغة لها ويجيدها الصامتون أيضا.

تقنيات الفيلم

امتاز الفيلم بإيقاع هادئ لطيف وكوادر طبيعية ساحرة بين الجبال والبحيرات العاكسة للون الأخضر، فضلا عن حركة الكاميرا البطيئة دون الاستعانة بموسيقى تصويرية في أغلب اللقطات، ما ساعد في تعزيز إحساس المتلقي بعوالم الصمت.

وفي موطن آخر، نجد أن كاتب السيناريو نجح في تقديم حوارات متقنة على الرغم من بساطتها، تهدف إلى تحجيم الألم، من خلال دمج الفكاهة بالحزن في إطار كوميدي طريف.

أصداء

وحظي الفيلم بتفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص من قبل ذوي الإعاقة، إذ نشر مشاهدون مقاطع قصيرة بلغة الإشارة تشيد بالعمل وتمتدح مضمونه.

والفيلم من الأعمال القليلة التي أولت ذوي الإعاقة اهتماما ملحوظا، ورغم الفترة القصيرة لإصداره، إلا أنه حظي بنجاح لافت وحصد 4 جوائز في مهرجان ”صاندانس“ السينمائي.

يذكر أن الممثلة الأمريكية مارلي ماتلين المجسدة لدور الأم الصماء؛ حاصلة على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ”Children of a Lesser God“ في ثمانينيات القرن الماضي، وكان عمرها 18 شهرًا عند إصابتها بالصمم بسبب المرض والحمى الشديدة.

وبتعاون مع شركة ”أبل“، قدمت دور العرض السينمائية الفيلم مصحوبا بتقنية الشرح المرئي لمساعدة المشاهدين من ذوي الإعاقة على فهم محتواه.

العمل من إخراج وسيناريو سيان هيدر، وشارك في بطولته إيميليا جونز، وتروي كوتسور، ودانيال دورانت، ويوجينيو ديربيز، وفيرديا والش بيلو.