فيلم "استحضار الماضي".. رحلة مشوقة عبر الذاكرة في إطار من الغموض والخيال العلمي

يقدم الفيلم الأمريكي ”استحضار الماضي/Reminiscence“الصادر أواخر أغسطس/آب 2021، رحلة عبر الذاكرة تهدف إلى مطاردة الماضي والبحث عن حقائقه.

في الفيلم يبتكر العالِم نايك تقنية جديدة تحقق حلم العودة إلى الماضي والسفر عبر الذاكرة، لتتحول إلى مهنة تدر الأرباح، إلى أن تنحدر الأحداث بشكل غير متوقع ويتحول العمل من خط الخيال العلمي إلى الجريمة والغموض.

وتفتتح المخرجة الفيلم بمقدمة صوتية جذابة تؤكد بنبرة عميقة دافئة على أن الماضي يجسد سلسلة من اللحظات المثالية والمشاعر الكاملة، فهو لا يطاردنا بل نحن من نطارده ونسعى إلى تذكره واستحضاره.

وتبدأ أولى لقطات العمل في مختبر مليء بالأجهزة الغريبة وخزانات المياه الأسطوانية بحضور رجل على كرسي متحرك يهيئه الأطباء للتخدير مع وصل دماغه بأسلاك كهربائية، ويبدأ رحلته عبر الذاكرة ويعود إلى الماضي، إذ يستعين نايك بتقنية التنويم الإيحائي.

ويقدم سيناريو العمل حوارات عميقة تشبه الذاكرة بقارب يبحر عكس التيار، ليكون المجداف الشخص الذي يريد العودة إلى الماضي والإبحار في عمق الذاكرة.

وتبدو علامات التوتر والخوف على العميل الكامن داخل جهاز أسطواني والمياه محيطة بجسده والأسلاك متوزعة على دماغه، ليؤكد الطبيب تعليماته بالتزام العميل بنبرة صوته واتباع إرشاداته حينما ينتقل إلى زمان ومكان كان بهما من قبل.

ولم يتطرق العمل إلى قصة واحدة ونمط محدد من الأشخاص الذين يريدون العودة بذاكرتهم للبحث عن شيء أو معرفة أمر غامض في تاريخهم، بل توسع ليقدم مجموعة من التجارب الإنسانية المشوقة والخيارات غير المحدودة.

ويستقبل نايك في مختبره عشرات الحالات، لنشهد أشخاصا شغوفين بالعودة إلى ماضيهم لأغراض عدة؛ فمنهم من يرغب بالعودة إلى أجمل لحظات حياته، ومنهم من يرغب بالاجتماع بأحبتهم الغائبين، ومنهم من أضاع شيئا ثمينا وعجز عن إيجاده.

ويكشف العمل عن تعاون الجهات الأمنية والمحاكم المدنية والعسكرية مع العالِم نايك، لاستثمار التقنية في العلم الجنائي، من خلال تخدير المجرمين والحصول على اعترافاتهم باستحضار ذكرياتهم.

وتتصاعد الأحداث بخضوع ماي الثلاثينية الحسناء للتجربة، ليغرم بها نايك من النظرة الأولى. وخلال رحلة عودتها في الذاكرة تبرز رؤية ضبابية وهمية تعكس الصورة المباشرة لخيالها اللحظي أثناء رحلتها في الذاكرة، ويلتقط نايك معلومات شديدة الخصوصية عنها.

ونستشف من خلال الأحداث أن نايك لم يدخل الجهاز من قبل ولم يرغب أبدا العودة بذاكرته إلى الوراء، ولكن الأمور تسير بعكس المتوقع، لتبدأ حكايته مع الجميلة ماي، بشكل غامض وحبكة ذكية.

وبنقلة مفاجئة، يستيقظ نايك من التخدير ويسمع توبيخ مساعدته بأنه قضى أشهرا باستذكار الماضي وتفاصيل علاقته بماي، ليعبر نايك عن صدمته من اختفائها المفاجئ من حياته وبحثه في كل مكان لإيجاد أثر يصله بها، حتى لو تعرض للخطر.

ويتحول نايك من معالج إلى مريض، يستخدم الجهاز يوميا ليستحضر فاتنته الجميلة، ويحيي علاقتهما، مقدسا كل لحظة من الماضي على أنها الحاضر الوهمي.

ويرتفع عنصر الغموض في حبكة معقدة ومتشعبة، لينجح في تعزيز عنصر المفاجأة، مع الحفاظ على وتيرة التشويق المرتفعة، وفتح الخيارات أمام المُشاهد لنهايات عدة. ونال الفيلم استحسان مشاهدين أشادوا بقصته المقنعة وإخراجه المتقن.

والعمل يمثل التجربة الأولى للمخرجة والكاتبة ليزا جوي، وشارك في بطولته هيو جاكمان، وريبيكا فيرغسون، وثاندي نيوتن، ودانيال وو، وكليف كورتس.