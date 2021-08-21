"جرائم جين دو".. فيلم عن جريمة مروعة وكشف مرتكبها بعد عقود

يوثق الفيلم الأمريكي ”جرائم جين دو/The Jane Doe Murders“، الصادر مطلع 2021، جريمة مروعة في ولاية أوريغون الأمريكية، وكشف الفاعل بعد عقود من ارتكابها.

ويتناول الفيلم الجرائم الغامضة والضحايا المجهولة التي أثرت في الرأي العام الأمريكي، وتصدرت في حينها نشرات الأخبار.

وبأسلوب سردي مباشر، تخاطب المحققة الجمهور من وراء الكاميرا، لتعرِّف عن نفسها بأنها محققة جرائم متقاعدة من شرطة لاس فيغاس نجحت في حل أكثر الجرائم غموضا وتعقيدا في الولايات المتحدة، وتبنت هذه القضية ولن تدعها إلا بعدما تحل اللغز وتكشف هوية الجثة ويليها هوية الجاني.

والفيلم يوثق حادثة حقيقية، إذ اكتُشِفت جثة امرأة ملفوفة بقماش أزرق، وملقاة في غابات أوريغون، في تسعينيات القرن الماضي.

وتستفز الحادثة المحققة المشهورة يولاندا ميكلاري، المتخصصة في استخلاص الحمض النووي وكشف الجرائم الغامضة، والتحري عن هوية الضحايا وكشف الجاني، من خلال تخطيط حثيث وأبحاث قد تدوم لأعوام، إذ كرست المحققة وقتها وجهدها لملاحقة الجرائم المسجلة ضد مجهول.

ومن المعلوم أن السلطات المحلية تطلق على ضحايا الجرائم المتسلسلة أو مجهولة الهوية الإناث مصطلح جين دو، أما الذكور فتلقبهم بمصطلح جون دو.

وعلى الرغم من أن الإحصائيات سجلت أكثر من 40 ألف ضحية مجهولة الهوية في الولايات المتحدة، تقرر المحققة التصدي لقضية القتيلة الملقاة في غابات أوريجون تحديدا، بعد أن استفزها رمي الضحية دون رادع أخلاقي لتلتهمها الحيوانات البرية.

وخلال البحث في موقع الجريمة يلتقط الخبراء كتلة شعر معلقة على غصن شجرة، وقطعة ثياب رجالية وقميصا وحذاء، ما يساعدهم في الكشف عن الحمض النووي والتعرف على أثر يعود للجاني، وقد يتحول إلى خيط لإزاحة الغموض عن الجريمة وكشف فاعلها.

ويضيف المحقق جون ويليامز، في قسم شرطة مقاطعة بولك، شهادته على وصول بلاغ مقدم من صياد عثر على جثة ملفوفة بقماش أزرق ومقيدة بحبال ثخينة.

ويكشف الطب الشرعي أيضا أن الجثة تعود لأنثى بسبب اتساع الحوض، ولكن الطب في التسعينيات لم يكن متطورا لكشف مزيد من التفاصيل.

وبدأت المحققة يولاندا بمتابعة القضية وفتح الملف من جديد، والتعاون مع خبراء التشريح مرة أخرى، لتجمع هيكل الضحية العظمي وتحليل الحمض النووي.

ومعلوم أن العظام تخبرنا بعمر الضحية وطولها، وإن كانت قد أنجبت سابقا، ليتبين أن طولها لا يتجاوز 155 سم ولديها أطفال، من خلال علامات تؤكد أنها متزوجة وأم.

نظام كوديس

في العام 2014 دخلت تقنيات حديثة لدعم جهود الطب الشرعي، فتلجأ السلطات إلى نظام فهرسة الحمض النووي الموحد، الذي يقدم قاعدة بيانات وطنية لحمض المجرمين النووي، يعرف ”بنظام كوديس“.

ويستخدم هذا النظام في تحليل الأمراض الوراثية، والبصمات الوراثية التي تفيد في علم الجرائم أو علم الأنساب الوراثي، ما يساعد في مقارنة عينات الحمض النووي المجمعة من مسرح الجريمة مع الملفات المخزنة في قواعد البيانات.

وتتمثل أهم وظيفة للتقنية الحديثة في الربط بين الأشخاص المشتبه بهم والعوامل الحيوية في مسرح الجريمة، مع تقديم أدلة تدعم التحقيقات الجنائية، وتؤدي إلى تحديد المشتبه بهم.

الرسم الجنائي

ولم يظهر على عظام الضحية السبب المباشر للوفاة، لكن المحققة أصرت على معرفة هويتها، فتستعين بالرسام الجنائي بناء على ملامح الجمجمة وشكل عظام الوجنتين والجبين والأعين، لتتوصل إلى نتيجة مذهلة بعدة نماذج متوقعة لشكل وجه الضحية التقريبي، وقد جربوها مع تسريحات شعر مختلفة لتعطينا لمحة عن شكلها.

علم الأنساب الجيني

وكانت الخطوة التالية رفع حمض الضحية النووي، لمقارنته مع باقي الأحماض في قواعد مصادر البيانات العامة، لإيجاد الأعلى نسبة والتوصل إلى أحد من شجرة عائلتها.

وكل ذلك بالاستعانة بعلم الأنساب الجيني، لاستنتاج العلاقات بين الأفراد وإيجاد السلف من خلال تحليل الجينات لمعرفة مستوى ونوع العلاقة الجينية بين الأفراد.

ويشارك تشارلز ماكجي، أحد أهم علماء الأنساب الجيني، في رفع حمض الضحية والحصول على أقرب التطابقات، لتظهر قائمة اُختصرت إلى 10 أشخاص، وتبدأ المحققة في البحث عنهم وجمع المعلومات والتواصل معهم، واستثناء الشخصيات البعيدة عن حالة الضحية.

الحقيقة

وبعد بحث طويل عن أقارب الضحية، تتوصل التحقيقات إلى أن حمضا نوويا يعود لامرأة سبعينية يتطابق بنسبة عالية مع الضحية، ليتضح أنهما شقيقتان.

ومن هنا، تنطلق المحققة في رحلة الكشف عن التفاصيل الغامضة للوصول إلى تحديد هوية الضحية ومرتكب الجريمة، في إصرار منقطع النظير في البحث عن الحقيقة، بعد مرور عقود على ارتكاب الجريمة.