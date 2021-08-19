مسلسل "مدرسة الروابي للبنات".. صراع درامي حول التنمر والانتقام

بعد فترة قصيرة من إطلاق مسلسل ”جن“، أطلقت ”نتفليكس“ مؤخرا المسلسل الدرامي ”مدرسة الروابي للبنات“، للمخرجة الأردنية تيما الشوملي، حيث أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لدى الأردنيين، لما يحمله المسلسل من أفكار يعتبرها المجتمع الأدرني دخيلة، وغير واقعية، واعتبر الكثيرون أن هذا المسلسل يساهم في تشويه صورة المجتمع الأردني، فهل كان هذا واقعيا؟

من الواضح أن ”روابي“ المكون من ست حلقات، يحاول تخطي النمط المهتم بالحياة البدوية التي تمثل التراث الجوهري للشعب الأردني، إضافة إلى إطار الكوميديا السائد في الدراما الأردنية على مدار عقود، إذ يأتي العرض بمساحات مختلفة عن حياة المراهقة لدى الطالبات، ويكشف عن أفكارهن، وعواطفهن، والهاجس والرؤية الحداثية للحياة، بما في ذلك الصراع الأزلي بين الخير والشر داخل الإنسان.

مراهقة

تدور بؤرة المسلسل حول حياة المراهقة عند المرأة، وما يتخللها من تغيرات في الأفكار، وتسلط الضوء على قضايا هذا الجيل بشكل يميل إلى الصراحة، ويتجنب المواربة عن إشكاليات اجتماعية، تحت نطاق المسكوت عنه في المجتمعات العربية بشكل عام.

مسلسل روابي يدمج بين الأحداث الواقعية، والدراما بما فيها من خيال، من أجل معالجة فكرة التنمر والانتقام داخل المدرسة، المتواجدين بالفعل في كافة المجتمعات، لكن هذا العرض يتيح المجال أمام مجتمع الطالبات أن يفصحن عن أفكار منتقدة اجتماعيا في الوسط العربي.

وتروي قصة المسلسل، تعرض إحدى الطالبات داخل المدرسة للتنمر من قبل طالبات أخريات، فتبدأ مع مجموعة من المهمشات لتعد خطة للرد والانتقام على ”شلة“ المتنمرات، والغريب أنها شملت في خطتها، الانتقام من المعلمة عبير ”ريم سعادة“؛ لأنها لم تعطها حقها في حادثة التنمر، وأخذت موقفا باردا.

قضايا

في المسلسل هنالك صوت صارخ يحمل وجهة واحدة، لإظهار العيوب الكامنة في مجتمع المدرسة الضيق، وهذا ينسحب على المجتمع الأردني بشكل عام، فتبرز قضايا التنمر والسب والشتم، والانتقام، والكراهية، كما ويتم التطرق إلى الحالة النفسية عند الطلاب، ودوافع الانتحار، وعدم قدرة الأهل على احتواء الأبناء في مرحلة المراهقة.

كما ويظهر جانب سوء آخر متمثل بالتحرش وما تتعرض له الفتيات من ألفاظ وحركات، تسيء للمجتمع، وتشكل ضغطا على الحالة النفسية للفتاة، فيما يظهر في المسلسل انتقاد موارب للأنظمة الحاكمة، من خلال إظهار قدرتها على التحكم في المؤسسات الخاصة، وتوجيهها لما يخدم المصلحة الضيقة.

شخصيات مركبة

وتقوم الفكرة الدرامية الصراعية بين البطلات على القطبية في الأفكار، إذ إن شخصيات مركبة في كم التناقضات الذاتية الموضوعة في الشخصية، ومتراكبة أيضا من خلال تطور الصراع الدرامي إلى ذروته لحظة الانتقام، وتقوم بالبطولة: ”نور طاهر بدور ليان، جوانا عريضة بدور رانيا، ركين سعد بدور نوف، يارا مصطفى بدور دينا، فارس البحري بدور أحمد، سميرة الأسير بدور سمية، وأندريا طايع بدور مريم، وبسيناريو من تيما الشوملي.

وينتقل المسلسل إلى مرحلة الكشف عن تاريخ الشخصية المتنمرة بهدف المعالجة، حيث يكشف عن أب غير مهتم، يقوم بأفعال غير أخلاقية، بمعيار المجتمع العربي، مقموعة في بيتها، فيما تبدو الفتاة الطيبة، من عائلة متوسطة الطبقة الاجتماعية، وتعيش حياة نمطية.

توازن

ويقدم المسلسل شخصية نوف ”ركين سعد“ التي تحمل صفات التوازن، وتقوم بفعل الخير من خلال أدوات تعتبر شريرة، حيث تخترق النظام المدرسي، لتعمم الامتحانات للطلاب قبل ميعادها، وتواجه الصعاب من أجل فعل ذلك. هذه الشخصية المركبة، الخيرة، تعرض نمطا اجتماعيا قد يلقى القبول عند البعض، ولربما هو متواجد فعلا في الواقع، لكن هذا لا ينطوي على فلسفة أخلاقية صحيحة. ولربما نالت نوف بالكاريزما المتناسقة استحسان الجمهور، لكن تكوينها الذاتي، يحمل عاصفة مغايرة عما حملته بقية البطلات.

تبقى هذه النوعية من الأطروحات في الدراما العربية، تشكل صدمة عند المشاهدين، في ظل نظام اجتماعي يلعب دور النافذة التي تمنع دخول الهواء بمجرد الإغلاق، حيث يكون تهميش القضايا هو السبيل لمنع خلخلة السلم الاجتماعي، لكن هل هذا يكون على الدوام حلا مناسبا؟

من الطبيعي القول إن مسلسل روابي لا يمثل واقع المجتمع الأردني أو العربي، لكن هذا الطرح يمثل رسالة الفن، في التقاط الخامة الواقعية وتحويلها إلى دراما؛ بهدف العرض والتحليل، والمعالجة، فهل من المنطقي القول إن ”روابي“ تخطى الخطوط الحمراء في تناول المسكوت عنه؟.