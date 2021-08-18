فلسفة الموت والحياة وعبثية الأقدار في فيلم "بيكيت"

يقدم الفيلم الأمريكي ”بيكيت/Beckett“ الصادر منتصف أغسطس/آب 2021، لمحات فلسفية مبسطة عن الموت والحياة وعبثية الأقدار، في إطار درامي مشوب بالتشويق والغموض.

وتروي أحداث العمل سيرة حياة بيكيت، الأمريكي من أصول إفريقية، ويجسد دوره النجم ”جون ديفيد واشنطن“ بعد ذهابه إلى اليونان في رحلة سياحية تحول مسار حياته.

ويفتتح المخرج العمل بمشاهد عاطفية بين بيكيت ومحبوبته أبريل، توحي بمدى الروابط الحميمية بينهما وتعكس نمط الحياة الهادئة التي يعيشانها.

وبأسلوب تسلسلي ننتقل إلى تحضيرات السفر واستعداد العاشقين لقضاء إجازتهم الصيفية في اليونان وحجز منتجعهما المفضل، فضلا عن رغبتهما في الابتعاد عن مكان إقامتهم الحالي بسبب إشاعات عن توتر الأوضاع الأمنية.

ويتضح الإرهاق والنعاس على بيكيت من خلال فقدانه التركيز أثناء القيادة، ما يؤدى إلى انحراف السيارة عن مسارها، ويتسبب بحادث مروع يدفع بأبريل خارج السيارة لتقضي نحبها في مشهد مروع.

وفي هذه الأثناء يصحو بيكيت باحثا عن محبوبته في المنزل المهجور الذي اصطدمت السيارة بجداره، ليجد بركة دماء تتوسطها جثة أبريل.

ويلمح بيكيت في المنزل امرأة وطفلا فيطلب منهما المساعدة، إلا أنهما يغادران على الفور، ليتضح لاحقا أن الطفل مختطف، وهو من أثرى العائلات اليونانية وأعظمها نفوذا.

ويتعرض بيكيت لمطاردة عنيفة من رجال الشرطة دون فهمه للأطراف الملاحقة له، ويسعى الوصول إلى السفارة الأمريكية ولكنه كلما وجد شخصا يتحدث الإنجليرية وطلب هاتفه للاتصال بالسفارة، يبلغ قوات الأمن عنه، ويتورط أكثر في عملية غامضة ليصبح جزءا من مؤامرة سياسية تجعله هدفا للاغتيال.

وتتصاعد الأحداث بوصول بيكيت إلى السفارة الأمريكية بعد محاولة اغتياله في القطار وطعنه بسكين وإصابته برصاصة في كتفه، إلا أن الأمان والحماية لم تتوفر في السفارة، إذ يتعرض لكمين آخر ومحاولة قتل من قبل مواطن أمريكي.

وعمد المخرج إلى التركيز على الفقد والخسارة من جهة، والتشبث بالحياة على الرغم من الألم والمعاناة من جهة أخرى، لنشهد مواجهة بيكيت للموت مرات عدة، وكفاحه المرير للنجاة والعودة إلى موطنه.

ويصور العمل بساطة الموت وتعقيد الحياة في وقت واحد، ففي الحادث تموت أبريل ببساطة، ولكن بيكيت ينجو ليعاني في كل لحظة من محاولة اغتيال مفاجئة ومطاردة دموية من عصابات مجهولة، ويقع ضحية مؤامرات سياسية يتورط فيها دون أدنى علم له بماهيتها.

وفي جانب آخر يبرز عنصر التعاطف، بخلق رابط تعلق بين المُشاهد والشخصية الرئيسة، إذ نتعاطف مكرهين مع مأساة بيكيت، الذي لم يجد متسعا من الوقت للحداد على محبوبته.

ولم ترق الموسيقى التصويرية لمستوى حبكة العمل، إذ تخلف عن إيصال مشاعر الخطر وإحاطة المُشاهد بأجواء المؤامرة، فكانت غير ملائمة لفيلم مليء بالمخاطر والمطاردات العنيفة.

وأخرج الفيلم وكتب السيناريو فرديناندو سيتو فيلومارينو، وشاركه في تأليف السيناريو كيفن إي رايس، وهو من بطولة آليشا فيكاندر، وبويد هولبروك، وفيكي كريبس، ودافني ألكسندر، ويورجوس بيرباسوبولوس، وبانوس كورونيس، وأولجا سبيراكي، وإيزابيلا مارجارا، وليوناردو ثيمو، ولينا كيتسوبولو، وديميترا ميسمرلي.