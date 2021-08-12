ثقافة

فيلم "السماء القرمزية".. رحلة رعب مميتة في إطار درامي تشويقي
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 9:31 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 10:35 GMT

فيلم "السماء القرمزية".. رحلة رعب مميتة في إطار درامي تشويقي

يصور الفيلم الألماني الأمريكي "السماء القرمزية/Blood Red Sky"، الصادر أواخر تموز /يوليو 2021، رحلة رعب مميتة في إطار درامي تشويقي، تدور أحداثه حول ناديا،

+A -A
المصدر: مهند الحميدي – إرم نيوز

يصور الفيلم الألماني الأمريكي ”السماء القرمزية/Blood Red Sky“، الصادر أواخر تموز /يوليو 2021، رحلة رعب مميتة في إطار درامي تشويقي، تدور أحداثه حول ناديا، الأرملة الألمانية التي تعاني من سرطان الدم، وتتجه مع ولدها إلى نيويورك على متن طائرة لتلقي العلاج.

وخلال الرحلة تقدم مجموعة من الرجال المختلين على اقتحام قمرة القيادة، وقتل ضباط أمن الطائرة، ليبثوا الرعب بين المسافرين، وتتتالى الجرائم المروعة التي تضع الجميع في دائرة الخطر.

وافتتح المخرج العمل بعرض النهاية طارحًا إشارات استفهام غير مفهومة، لينقلنا لاحقًا إلى الحبكة الرئيسة ثم يعود بين لقطات وأخرى إلى الماضي من خلال استحضار ذكريات تساعد المشاهد على ربط الأحداث.

2021-08-235619950_257605839292307_2269068951009298247_n

وتسود الأجواء الحربية منذ اللحظات الأولى للعمل في قاعدة السلاح الجوي الملكي في إسكتلندا، وسط الطائرات الحربية وسيارات الإسعاف والطوارئ ومجموعة من الجنود تنتشر في المكان.

ويزداد عنصر الخطر مع تفشي خبر وجود متفجرات داخل الطائرة الغريبة التي حطت في قاعدتهم دون أدنى معلومات عنها، لنشهد استنفار الجهات الأمنية واستعداد فرق المتفجرات لإنقاذ الوضع الحرج قبل حدوث الكارثة.

وخلال مراقبة الطائرة في المنظار يهبط منها فتى صغير، لتصدر أوامر حازمة تمنع إطلاق النار، ونكتشف فيما بعد أنه طفل ناديا.

ويبرز من خلف مقود الطائرة رجل مصاب لتهدده الجهات الأمنية مطالبة إياه بالاستسلام والخضوع والسماح لجميع الركاب بالمغادرة، دون التأكد من هويته والجزم بكونه إرهابيا أم مجرد ضحية.

2021-08-235909727_623854578595930_6486369877703107489_n

وندخل إلى الحبكة الرئيسة مع تركيز الكاميرا على وجه الطفل واستجوابه ومحاولة الإحاطة بما جرى على متن رحلة الموت، لننتقل من الإطار التشويقي إلى الرعب القائم على الخيال، بتدخل مصاصة دماء تسعى إلى إنقاذ المسافرين ومواجهة الإرهابيين.

ويركز العمل على ذكاء الطفل اللافت وحسه الاجتماعي، ويتضاعف التشويق مع موت الطيار وانحدار مسار الطائرة وانخفاض الضغط إثر إصابة إحدى النوافذ بطلقة نارية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن وانخفاض الأوكسجين وازدياد الفوضى.

ونلاحظ تخبط ناديا وعودتها بالذاكرة إلى أشد لحظاتها صدمة وبؤسا حين فقدت زوجها إثر قتله من قبل مصاص دماء، في رحلة عائلية ثلجية انتهت بفاجعة رحيل الزوج، ونجاح القاتل بعض ناديا ناقلًا إليها العدوى.

2021-08-236347292_358154442506776_6524073127794351349_n

ونجح العمل في خلق رابط تعلق بين المشاهد والشخصيات، لنتأثر بالنوبات التي تصيب ناديا وترغمها على التحول لتدافع عن نفسها وطفلها، الأمر الذي أثار الرعب في صفوف الإرهابيين والمسافرين، إلا أن ناديا لم توجه قواها الخارقة إلا لمحاربة الشر والإرهاب.

وعلى الرغم من الحبكة الخيالية، بذل المخرج جهدا لافتا لإضفاء الطابع الواقعي على العمل، مع التركيز على الجانب العاطفي، لنكتشف أن المسافرين على متن الرحلة وقعوا في فخ سياسي يحركه الجشع.

2021-08-235540284_194354652717045_3387519612221696804_n

العمل من إخراج وسيناريو بيتر ثوروارث، وشاركه في كتابة السيناريو ستيفان هولتز، وشارك في بطولته رولاند مولر، وبيري بومستر، وتشيدي أجوفو، وألكسندر.

وحقق العمل إيرادات مرتفعة في شبابيك التذاكر العالمية، وتصدر شبكة نيتفلكس كأهم محتوى ألماني، وسط توقعات بأن تشاهده أكثر من 50 مليون أسرة حول العالم بحلول الأسبوع المقبل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play