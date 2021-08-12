الفيلم الياباني "Rurouni Kenshin: Final".. تناقضات الواجب والعاطفة

يقدم الفيلم الياباني ”Rurouni Kenshin: Final“ الصادر منتصف حزيران/ يونيو 2021، تصورا خارجا عن المألوف بهدف إحلال السلام، يتمثل في إبادة قبائل بأكملها للوصول إلى عصر جديد مفعم بالاستقرار.

وتروي أحداث العمل، سيرة حياة الساموراي باتوساي، القاتل السفاح، الذي تسبب بمصرع أكثر من 100 شخص خلال 6 أشهر، ليصبح التهديد الأكبر لقبائل بأكملها، ويقع فريسة لتناقضات أداء الواجب أو الرضوخ للعاطفة.

ويبث باتوساي الرعب في نفوس الجميع، لما يتمتع به من قوى غير عادية وقدرة على القتل دون أدنى إحساس بالرحمة، متذرعا بأن قتله للناس ليس عشوائيا، بل يصب في إطار المصلحة العامة، ويخدم مستقبل اليابان.

وبأضواء خافتة زرقاء وتصوير يبدأ مع تلاشي عتمة الليل وبداية نور النهار، في مقر آل تسوشيما في مدينة كيوتو اليابانية، نشهد احتجاز القبيلة لأحد أخطر المقاتلين.

ويتضح أن الأسير لم يكن شخصا عاديا فهو المقاتل ذائع الصيت باتوساي، ونلاحظ حدة الحدث مع رفع رأس باتوساي وهمسه بصوت جهوري مليء بالثقة وبرودة الأعصاب بأن الموت سيكون مصير الجميع.

وسرعان ما ينقض على أعدائه بعنف مفرط ليغلب على آسريه على الرغم من تقييده بالحبال، مقتصرا على استخدام المتاح من أعضائه المنفلتة من قيودها.

وتتصاعد الأحداث بعد أن بث باتوساي الرعب في أعدائه، ووقوفهم عاجزين أمام قوته المذهلة وطاقته المتفجرة غضبا وحقدا، إذ يسحب المقاتل سيف أحد الضحايا بفمه مستعينا به ليفك ذراعيه ويقضي على الجميع.

وفي مشاهد دموية عنيفة يتغلب باتوساي على جميع الأفراد في المقر تاركا خلفه جثثا في أرجاء المكان، ما يثير جنون القبيلة وغضب حماتها لتعمم خبر البحث عنه بهدف الانتقام ورد الاعتبار.

ويكشف العمل عن صفات المقاتل باتوساي بأنه بارد الدم، وعديم المشاعر، وحاد التعامل، وثاقب الرؤية، ويشبهونه بآلة القتل غير الرحيم.

وينقلنا المخرج إلى مقر إقامة قبيلة شيغيكورا، لنرى تجول بعض رجال القبيلة وتناولهم أحاديثا روتينة، ليظهر باتوساي بشكل مفاجئ راكضا بسرعة الفهد باتجاههم حاملا سيفه منقضا على فرائسه قاتلا الجميع، في مشهد درامي مؤثر نستشف من خلاله جانبا خفيا من شخصيته.

وفي ساحة القتال يستدير باتوساي بظهره مكملا طريقه، ولكن يتضح أن أحد الضحايا على قيد الحياة ويصرخ متحسرا؛ بأنه لا يجب أن يموت الآن لأن هناك شخص ما يحبه ويهتم لأمره ويعيش من أجله.

وعمد المخرج إلى إثارة العاطفة، من خلال مشهد قتل رجل متشبث بالحياة برغبة قوية في العيش، فينتظر الجمهور تعاطف باتوساي مع الرجل العاشق الرافض لفكرة الرحيل، ولكنه يخيب الآمال بضربه مرة أخرى.

ومع ذلك يصرخ الرجل ثانيا بأنه لا يريد الموت ويجب عليه العيش، ليستدير باتوساي ويطعنه مرة ثالثة بسيفه المغطس بالدماء.

وتتغير ملامح باتوساي تدريجيا مع صدور صوت الرجل مرة أخرى بعد طعنته الثالثة ليكرر بأن لا يجب أن يموت لنشهد رجفان باتوساي وعلو صدره وازياد سرعة أخذه للهواء، ليبدو التردد واضحا على لغة جسده من خلال تجمده أمام الرجل الذي ينازع روحه أثناء احتضاره، ودعم ذلك تركيز المخرج على التصوير البطيء وحركة الكاميرا الموحية بالخوف والتردد والتفكير قبل إبادة آخر فرصة لنجاة الضحية.

وماهي إلا لحظات حتى يتغلب العقل على الضمير الإنساني، ليظهر باتوساي رافضا لأن يسمع أي صوت من داخله يمنعه عن الاستمرار في القتل وإبادة كل من يظهر أمامه وكأنه في لعبة موت خيالية.

وفي مشهد بطيء غامض تتجه الكاميرا إلى ورقة مرمية على الأرض بجانب الجثث تحتوي على كلمتين فقط، مضمونهما ”تبرير الإعدام“.

ويستخدم المخرج أسلوب التكرار للتركيز على فكرة معينة، من خلال تسليط الضوء على تفاصيل صغيرة لمعاناة باتوساي الداخلية، وهو يغسل يديه بطريقة تأمل حزينة مسترجعا لحادثة القتل المؤثرة ورغبة القتيل القوية في الحياة، ما يضعنا أمام تحول جديد في مسيرة المحارب الشرس.

والفيلم مقتبس عن قصص المانغا اليابانية، وتعود إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، وهي من تأليف نوبوهيرو واتسوكي، وهي موجهة للفتيان، وسبق أن تم تقديمها كمسلسل رسوم متحركة، وتحولت إلى لعبة باي ستين.

وهو جزء رابع من سلسلة أفلام انطلق أولها عام 2012، وحظيت السلسلة بشهرة واسعة في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، ونالت استحسان النقاد والجمهور، من حيث تصميم الشخصيات والوقائع التاريخية.

والعمل من إخراج كيشي أوتومو، وشارك في بطولته تاكيرو ساتوه، وإيمي تاكي، وماكينيو آراتا، ويوسوكي، وتاوستوتشيا، وريونوسوكي.

وعُرِض الفيلم في 362 صالة سينما حول العالم، وتجاوزت عائداته في شباك التذاكر 745 مليون خلال اليومين الافتتاحين، ليتصدر بعد أسبوع أفضل أفلام الحركة اليابانية لعام 2021.