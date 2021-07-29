فيلم "الليلة الثامنة" على "نتفلكس".. صراع الواقعي والغيبي

يسعى المخرج الكوري الجنوبي كيم تاي هونج إلى بسط مساحة للجدل حول الفهم الواقعي للأحداث، والتأثر بالموروث الغيبي، حيث فكرة الأرواح والاستحواذ الشيطاني والتصوف، في فيلم الإثارة والغموض والرعب ”الليلة الثامنة“ المعروض على نتفلكس منذ أيام.

وتعد قصة الفيلم من قصص الغموض والفانتازيا المعاصرة، حيث يتم استخدام الفكرة الراسخة داخل الكثير من البشر قديما، بوجود أرواح معلقة في كوكب الأرض، تقوم بحماية العالم من الشر.

ويعتمد ديالكتيك الفيلم على هذه الحلبة من الصراع، صراع الخير والشر، فهنالك أروح معذبة، لا تنام الليل، من أجل الحفاظ على الأرواح البريئة وحمايتها من عبث الأرواح الشريرة التي تعمل وفق أسطورة قديمة تعود 2500 عام للماضي.

أسطورة

ويتم افتتاح الفيلم بخاتمة سردية تلخص أسطورة حدثت في الماضي، وتتحدث عن مقدرة بوذا الحكيم، من التفريق بين العين السوداء والعين الحمراء، للوحش المودي للجحيم، فقد قام الحكيم بوذا بحبس كل عين منهما في مكان قصي، وتسعى الأرواح الشريرة لتجميعهما مرة أخرى، من خلال وثبات تناقلية بين سبعة أشخاص من البشر، وإن حدث ذلك فسينتشر الجحيم على كوكب الأرض.

ففي عام 2005، اكتشف عالم الأنثروبولوجيا البروفيسور كيم جون تشيوي (تشوي جين هو) أحد الصناديق في الرمال المتحركة على الحدود بين الهند وباكستان. كان كيم مدفوعا بالجنون بسبب اكتشافه، وعندما يظهر مرة أخرى في عام 2020، يكون في حالة من الفوضى الخافتة ويستعد لأداء نوع من تضحية بالدم. ”الآن، باب الجحيم سيفتح!“.

حلقات الجحيم



وعلى ذلك يدعو طارد الأرواح المُسن هاجيونج ”لي يول“ الراهب الشاب سينوهوا لقتل الشامان السيدة العذراء ”كيم جونج“، لفك طلاسم حلقة الشر التي يتتبعها الوحش لنقل إجرامه، فبمجرد كسر الحلقة يتوقف الوحش عن الحركة، ويتم إنقاذ البشرية مرة أخرى من الدمار.

الأمر يشبه تماما ما يقوم الإنسان بفعله تجاه فيروس كورونا، ففكرة كسر الحلقات، هي الفكرة الأكثر جدوى للتغلب على استمرار الوحش ”كورونا“، وبالتالي إنقاذ العالم من الزوال.

بطيء



وفيما يتعلق بتسلسلية الفيلم زمنيا، كان النصف الأول منه يتسم بالبطء والشرح عن الأسطورة القديمة، مع تواجد حس الترقب والغموض في ظل توافد الشخصيات الجديدة على الكادر السينمائي مع مرور الوقت.

أما النصف الآخر من الفيلم فكان أكثر حركة وصخبا، حيث انطلقت رحلة الراهب الشاب من أجل تحرير العالم من الروح الشريرة العابثة به، وبدأت مطاردة الشرطي للراهب والقاتل في نفس المسار.

ويمكن القول إن المخرج لم يكن قادرا على حفظ إيقاع متوازن للفيلم، فالعديد من المشاهد كانت بطيئة جدا، ورتيبة في التحضير، كما أن هنالك مشاهد تم تكرارها، تركيبا ومحتوى خلال مدة عرض طويلة نسبيا، وصلت إلى قرابة الساعتين.

جدل

وهناك قصة موازية في الفيلم، حيث يقوم المخرج بدمج رؤية أخرى من خلال المحقق كيم““ الذي يطرد أفكار الأرواح هذه، ويتعامل بشكل منطقي مع الأحداث، معتقدا تماما بأن هنالك قاتلا بشريا، يقوم بارتكاب الجرائم في مناطق مختلفة، ويجب على القانون أن يأخذ مجراه تجاهه.

ويأتي في مقدمة المَشاهد خلال العرض، لقطة العراك بين الشرطي كيم هو تاي ”بارك هاي جون“، والراهب سينوهوا ”تشوي جين“ الذي حمل رمزية الصراع الفكري والتطبيقي الذي يتمثل بشكل يومي في العالم، فلا يحمل الشرطي أدوات الراهب، ولا يؤمن بأن صراع الأرواح يؤدي لهذا الدمار، كما أنه ينكر فكرة التصوف والاستحواذ الشيطاني هذه برمّتها.

هذه الطريقة البوليفونية في الصياغة لدى السناريست، تجعل من الفيلم أكثر جدلا وشمولية، وأفضل بكثير من سيناريو يتبنى فكرة واحدة ويحاول إثباتها، حيث تحمل كل شخصية داخل الصراع رؤية مخالفة للآخر حول حدث ما على سطح الأرض، ولكل شخصية كان تفسيرها الخاص، المبني على موروث من القناعات والتجارب.

ومن اللافت أن الفيلم يحمل بعدا فكريا متعلقا بالخوف الأزلي الذي يحمله الإنسان تجاه الشيء الخفي، وكثيرة هي الاعتقادات التي خاضت الحضارة الإنسانية فيها، من أجل الوصول لمعنى حقيقي، لكن كل جماعة بشرية على سطح هذا الكوكب تسير حياتها وفقا لسحابة من القناعات متوارثة منذ زمن بعيد.

كما ينقل السيناريو شعور الوحدة لدى الإنسان في مواجهة الغيبي، ويعبر بطريقته المرعبة عن وحشة المرء أمام طبيعة قاسية ومخيفة، ومتربصة بالبشرية.