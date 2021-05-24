ثقافة

"لحظة صمت".. فيلم موريتاني أبطاله صم يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "أمم" للسينما
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 12:20 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 13:13 GMT

"لحظة صمت".. فيلم موريتاني أبطاله صم يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "أمم" للسينما

فاز الفيلم الموريتاني "لحظة صمت" للمخرجة لالة كابر، بالجائزة الكبرى في مهرجان "أمم" للسينما وحقوق الإنسان الدولي، الذي اختتم الليلة الماضية بالعاصمة الموريتانية

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المصدر: أحمد ولد الحسن ـ إرم نيوز

فاز الفيلم الموريتاني ”لحظة صمت“ للمخرجة لالة كابر، بالجائزة الكبرى في مهرجان ”أمم“ للسينما وحقوق الإنسان الدولي، الذي اختتم الليلة الماضية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويرصد الفيلم معاناة الأشخاص الصم في المجتمع، وما تعانيه هذه الفئة للحصول على حقوقها، والإهمال الذي تتعرض له في الإدارات الحكومية، بحسب القائمين على العمل.

وتبلغ مدة الفيلم 6 دقائق، ومعظم ممثليه من الأشخاص الصم.

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وفاز الفيلم المغربي ”طيف الزمكان“ لمخرجه كريم تاجواوت، بالجائزة الأولى في المسابقة الخاصة بالأفلام الدولية المشاركة في المهرجان.

وفاز الفيلم السوري ”خرزة زرقا“ لمخرجه عبداللطيف كنعان، بجائزة لجنة التحكيم، في المهرجان.

وحصدت الممثلة المصرية جهاد أشرف، جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم ”70 امرأة“ للمخرجة مي مصطفى.

وتم خلال المهرجان تكريم الحقوقي والناشط في مجال محاربة العبودية، أبوبكر ولد مسعود، كشخصية حقوقية ”ناضلت في سبيل إرساء مبادئ حقوق الإنسان وتجذيرها في موريتانيا“.

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