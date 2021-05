"المرأة في النافذة".. دراما نفسية تحلل تبعات رهاب الخلاء

يحلل الفيلم الأمريكي ”المرأة في النافذة“ (The Woman In The Window) الصادر منتصف أيار/مايو 2021، الحالة النفسية لمرضى رهاب الخلاء في إطار درامي يعتمد الغموض والتشويق.

تدور أحداث العمل حول سيرة آنا، الطبيبة النفسية المصابة برهاب الخلاء، ما يجعلها أكثر ميلا للعزلة، رافضة الاندماج واستقبال الزوار وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ليصل بها الأمر إلى تحولها لمراقبة جيرانها من نافذة منزلها، وتصبح شاهدة على تفاصيل عائلية خاصة تحمل في طياتها كثيرا من العنف والغرابة.

وتسود في أولى لحظات الفيلم الأجواء الهادئة والإنارة الطبيعية، مع إقحام المُشاهد تدريجيا في تفاصيل الروتين اليومي للشخصيات.

وخلال 20 دقيقة يمهد المخرج للحدث الرئيس، كاشفا بشكل تدريجي عن خطوطه العريضة، بالاتكاء على مراقبة تصرفات السكان المقيمين في الشقة المجاورة.

ويسلط الفيلم أيضا الضوء على خفايا شخصية آنا وتاريخها النفسي الذي أدى بها إلى المعاناة من رهاب الخروج من المنزل، والاحتكاك بالمحيط الخارجي.

ورغم وضع آنا النفسي الحساس، تتخذ خطوة جريئة، باستقبال ابن جارتها المراهق، لتنشأ بينهما علاقة ودية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاطف في ظل تشابه وضعهما النفسي.

ونجح المخرج في خلق رابط تواصل مستمر بين المتلقي والشخصية الرئيسة، من خلال تصوير الحياة اليومية بطريقة تقسيم مشاهد العمل إلى أيام منفصلة، مع السرد التفصيلي لأحداث كل يوم بيومه.

وتتصاعد الأحداث بملاحظة آنا لحدوث أشياء غريبة في منزل جيرانها، وسماع صراخهم وهروب المراهق من الشقة خائفا باكيا، ومعاناته من تخبطات نفسية، حتى عرضت آنا نفسها ومنزلها كمحتوية ومنقذة لأي حادث طارئ.

وتنغمس آنا تدريجيا في هموم الجيران لتتحول المراقبة إلى هوس يومي، باستخدام عدسة كاميرا، وتبدأ بالتفكير جديا في التدخل والتورط في خصوصياتهم العائلية.

ويركز المخرج على نوبات الهلع والذعر التي تصيب آنا في الأحوال الطبيعية والعادية جدا، لتبقى متيقظة لكل حركة وصوت، ودعم ذلك أيضا مشهد عيد الهالوين وطرق الأطفال المستمر على بابها، ما تسبب بردة فعل عنيفة.

يتخذ الفيلم مسار الإيقاع البطيء الهادئ في الربع الأول، وتتسارع الأحداث دفعة واحدة بقفزة مفاجئة، من خلال انطلاق الحدث الرئيس.

ويصيب المخرج في إقحام المُشاهد ضمن رؤية ضبابية ليستغرب الأحداث المتناقضة باحثا عن ماهية الحقيقة، حائرا بين صدق الطبيبة وبين مرضها وهلوساتها وصحة ما يقوله الآخرون عنها.

وجاءت الإضاءة حمراء خافتة معظم الوقت عاكسة تبعات الخفايا النفسية والخوف والتفكير المستمر والجانب المظلم من الشخصية، وآثار العزلة في العيش داخل شقة كبيرة.

الفيلم من إخراج جو رايت، وسيناريو تريسي ليتس، وشارك في بطولته إيمي آدمز، وفريد هشجري أولدمان، وجوليان مور.