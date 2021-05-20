فيلم "أوكسجين".. النزاع من أجل البقاء حتى الرمق الأخير

يقدم الفيلم الأمريكي الفرنسي ”أوكسجين“ الصادر منتصف مايو/ أيار 2021، على موقع نيتفلكس، حبكة ممتعة بإخراج متقن عن النزاع من أجل البقاء حتى الرمق الأخير.

والفيلم من نمط الأعمال المعتمدة على البطل الواحد، إذ تستيقظ الشابة ليزا من سبات عميق بسبب انخفاض معدل الأوكسجين في حجيرة تبريد تشبه التابوت بعقل فارغ من الذكريات، لتبدأ حوارا وجوديا مع ذكاء اصطناعي، ويتكشف غموض الحدث بالتدريج.

ويعمد المخرج إلى تحفيز عنصر التشويق، من خلال عرض لقطات قصيرة لصور جرذان مشوهة، وحقل تجارب، إذ تصحو البطلة بصرخة مفاجئة داخل غشاء سميك يغطيها، فتحاول جاهدة اختراق الغشاء المطاطي لتبدو ملامحها خشنة مستغربة ربط جسدها بأجهزة طبية دقيقة، فتظن أنها في أحد المراكز الطبية.

وتعاني البطلة من فقدان للذاكرة، لتظهر في مخيلتها لمحات مقتضبة من ماضيها، في حين توحي الإضاءة الحمراء الخافتة بالخطر منذ اللحظة الأولى، وكأننا نعيش كابوسا خانقا، وسط أجواء من التوتر والتشنج تتخللها أصوات متقطعة لنبضات القلب والأنفاس المتسارعة.

وتعاني البطلة مخاوف فقدان الأوكسجين من الحجيرة، لتسعى جاهدة التعامل مع الجهاز وتقصي حقيقة موقفها من خلال أسئلة متلاحقة تطرحها على الذكاء الاصطناعي، بغية التعرف على هويتها ووضعها الحالي سواء كانت مدفونة في تابوت تحت الأرض أم أنها في حجرة تبريد طبية، أم أنها في الفضاء الخارجي.

ويحفز العمل الخيال في المآزق الخطيرة، إذ تستطيع البطلة استغلال الوقت وتخطي مرحلة الصدمة لتبدأ باستيعاب خوارزمية الذكاء الاصطناعي وأنظمته، وتطلب منه الاتصال بالطوارئ وطلب الدعم من الجهات المعنية.

ويركز المخرج على إعمال الخيال وآليات السيطرة على الذات لردع المخاوف فنرى البطلة وهي تسعى لاستعادة زمام نفسها، من خلال التركيز على تنظيم التنفس وتجميع طاقتها الداخلية دون صراخ وانفعال يزيد من حدة المأزق.

ويتضاعف عنصر الخطر مع انطلاق تحذيرات الجهاز بانخفاض نسبة الأوكسجين، وتستمر الصدمات مع معرفة البطلة بأن عمرها الحالي 82 عاما، ما يعرضها لانهيار عصبي.

ونشهد عنصر المفاجئة المستمر فكلما توصلت ليزا إلى معلومة جديدة، تتبدل الحقائق وتعود أجزاء من ذاكرتها، لتعرضها لنكسة نفسية جديدة أصعب من سابقتها، فاتحة الباب لتساؤلات أشد تعقيدا.

وبذكاء لافت نجح المخرج ألكسندر آغا في تسخير كل لحظة من لحظات الفيلم لخدمة الحبكة، دون الوقوع في فخ الحشو والإطالة، كذريعة لسد نقطة الضعف المتعلقة ببساطة الإمكانيات.

وارتكز نجاح العمل بالدرجة الأولى على الأداء المميز للنجمة الفرنسية ميلاني لوران، والانتقال المرن من لحظات الشجاعة والتصميم والتركيز العالي، إلى لحظات الانهيار والفزع والاستسلام.

وتحايل المخرج على سيناريو الكاتب كريستي لوبلان بطريقة السهل الممتنع، ليقدم عملا متقنا يبعث على التشنج والتوتر على الرغم من الاكتفاء بمكان تصوير واحد وممثلة واحدة.