فيلم "امرأة في النافذة" على نتفلكس .. صراع وإثارة وخداع بصري

يصنع المخرج الأمريكي جون رايت خدعة إخراجية متقنة، خلال عرضه لفيلم ”The woman in the window“ الصادر مؤخرا، والمأخوذ بنفس العنوان عن رواية الكاتبة ”أي جي فين“، وقد لقي مشاهدات كبيرة على منصة ”نتفلكس“.

ويستعرض رايت في فيلمه، أجواءً من الغموض والترقب والفضول، للكشف عن جريمة قتل مروعة، وكذلك يرفع من حدة التحليل النفسي للإنسان، بعد فقده لأحبابه.

ويسرد الفيلم مسار أحداث تدور حول الأخصائية النفسية للأطفال آن فوكس وتقوم بدورها ”إيمي آدامز“، إذ تفرض الطبيبة إقامة إجبارية على نفسها لمدة عشرة أشهر، ترفض خلالها الخروج من المنزل، وكذلك استقبال الضيوف للداخل.

وتأتي هذه الأجواء النفسية الصعبة للبطلة، بعدما فقدت زوجها وابنتها، في حادث مروع، بعد سقوطهما بصحبتها، من قمة مرتفع جبلي، أثناء قيادتها سيارتها الخاصة، وكانت هي الناجية الوحيدة، ولم تستقبل آن خلال هذه العزلة سوى طبيبها النفسي، الذي كتب لها العقارات الطبية للمساهمة في تخطي محنتها.

أما الحدث القالب للأمور، في السياق الدرامي للفيلم، فكان مشاهدة آن لجريمة قتل السيدة جين، في البيت المقابل لبيتها من خلال نافذة بيتها، ومن بعدها يبدأ الصراع للكشف عن حقيقة الجريمة، أم أنها أوهام تشبع بها خيالها، نتيجة لإهمالها العلاج.

انطباعات

مرحلة من الحيرة والشك يفرضها المخرج جون رايت خلال المسار الزمني للفيلم، والأمر ليس مقتصرا هنا على الأبطال، بل تم إدخال المُشاهِد في ذلك. حيث إن اللقطة المروعة للقتل تصاحبها حالة نفسية سيئة تنتاب آن، وجزء كبير من الشك، يذهب نحو كونها تعاني صراعا مع المرض، والشك يميل إلى كون ذلك عثرات نفسية، تقحم العائلة الجارة في خضمها.

ويفرض ظهور ديفيد، الساكن بالأجرة في الطابق الأرضي لمنزل آن، تساؤلات أخرى، حول جدوى وجوده دراميا، لكن يتبين في الجزء الأخير من الفيلم، أنه كان عنصرا هاما في حبكة الأحداث وقام بدوره ”وايت روسل“.

المشهد الأولي للفيلم يعرض عينا بشرية مرهقة، بلون أخضر، يستمر المصور في الاقتراب عبر الزوم منها، حتى يسيطر بياضها على الكادر، هذا يعطي تحفيزا للعين المقابلة عند المتلقي، ويضيء في الوعي بأن خدعة الفيلم ستكون بصرية، فلا تغلق عينك بتاتا.

ولم يكن رايت متجاهلا لأي عنصر ملتقط في الكوادر دراميا، حيث شاركت كل شخصية في تقديم الصراع نحو النضج خطوة بخطوة، وكان الكاركتر الخاص بكل شخصية، يوحي بمزيد من الغموض والتشتت، بحيث ينقل للمتلقي بأن لا نهاية متوقعة تلوح في الأفق.

فكانت شخصية إيثان ”فريد هشنغر“ الطفل ذو الخمسة عشر عاما، صاحبة الظهور في الكادر الأولي للفيلم، ومن ثم يبتعد، ليعاود التواجد كبطل للمشاهد الأخيرة والأهم في الصراع الممتد على مدار 100 دقيقة.

إكسسوارات

كما أن اشتغال المخرج على إكسسوارات العمل كان مقنعا، حيث كان تشكيل البيت المهجور من البشر سوى آن، يوحي بجو من الريبة، في تركيبته، وأثاثه، وكذلك اللبس الفضفاض الرقيق الذي ترتديه امرأة فقدت الجدوى من وجودها في الحياة، وتميل لفكرة الانتحار في أكثر من لحظة.

كما أن الإضاءات المستخدمة في مختبر العمل، ساهمت في تخليق إطلالة مشهدية مثيرة للقلق والفضول، حول مدى صحة عقلية آن من عدمها.

ويحسب للمخرج أيضا، استخدامه آلية اللغز والعناصر الهامشية في الكشف عن السر المخبأ في الصورة الجماعية لعناصر الفيلم، حين يظهر على زجاج الكأس انعكاس صورة المرأة المثيرة للجدل جين، وتمثلها ”جوليان مور“، والشك يبقى دائرا حتى آخر لحظات الفيلم، حول كونها حقيقة، أم تهيئات خاصة بآن، ليتم الكشف عنه أخيرا.

كوادر شاعرية

فيما يعطي رايت لمحات شاعرية خلال التقاطه للمشاهد، وتصميمه للكوادر، زادت من زخم الفيلم تعبيريا، وقدمت لوحات فنية صامتة، مصحوبة بالمؤثرات الصوتية. فصورة قطرات المياه المتعاقبة من الصنبور في المنزل، تثير القلق في جو العتمة والهدوء الليلي، في ظل وجود امرأة تمر بظروف نفسية صعبة، مكتفية بقطتها الشيرازي البيضاء. كما أن التسارع في سقوط القطرات الذي بدا بطيئا في البداية، تبعه تسارع رهيب في الأحداث، وبالتالي الكشف عن السر المخفي دراميا.

وكوادر مصنعة أخرى، عمل عليها المخرج وفريق العمل، دللت على قصدية كل كادر ملتقط على مداره، فكان التقاط شكل السلم اللولبي ”الدارابزين“ من أعلى المنزل، يعطي تلميحا للدوامة التي يعيشها الأبطال، والمتلقي في آن واحد. ضف على ذلك حركة الأقفال، وعجلة السيارة المنقلبة في قاع الوادي، لا تتوقف عن الدوران، كترميز لتأجيج الصراع واستمراره.

فيما امتلكت إيمي آدامز جرأة كبيرة في كشف مواطن شخصيتها، ونقل صراعها الداخلي، والانكسار الذي تحياه امرأة تفقد طفلها وزوجها، فكان الوزن الدرامي يتوقف على شخصيتها، وإيماءاتها، والتفصيلات الصغيرة لممارساتها اليومية في منزلها المريب، وقد ساهمت بتشريحها المتقن للشخصية، بمساعدة مخرج ذكي، في إسناد قصة فيلم تبدو اعتيادية.