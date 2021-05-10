مهرجان برلين يعرض أفلام دورة 2021 في دور عرض خارجية

سيعرض مهرجان برلين السينمائي، الذي أقيم عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا العام، معظم الأفلام التي كانت جزءا من المنافسة في دور السينما بالهواء الطلق في العاصمة الألمانية الشهر المقبل، مستفيدا من انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المنظمون اليوم الإثنين، إن العرض الصيفي الخاص الذي يقدمه المهرجان سيقام في الفترة من 9 إلى 20 حزيران/ يونيو في 16 موقعا بما في ذلك دار سينما في الهواء الطلق تم إنشاؤها خصيصا في جزيرة المتاحف بقلب المدينة.

وقال مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان في بيان مشترك: ”الجماهير ستحصل على تجربة مهرجان جماعية مميزة للغاية وهو شيء كنا نفتقده جميعا لفترة طويلة“.

وقالا إنهما يتطلعان إلى الترحيب بصانعي الأفلام وأعضاء لجنة التحكيم من جميع أنحاء العالم وسيتمكنون من السفر إلى برلين الشهر المقبل على الرغم من قيود السفر المستمرة.

وسيكون البرنامج متاحا عبر الإنترنت اعتبارا من 20 أيار مايو وستُطرح التذاكر للبيع اعتبارا من 27 من الشهر ذاته.

وخلال النسخة الإلكترونية للمهرجان، الذي أقيم في آذار مارس، حصل المخرج الروماني رادو جود على جائزة الدب الذهبي عن فيلمه (باد لاك بانجينج أور لوني بورن).