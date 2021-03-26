بعد وصولها لـ"الأوسكار".. السينما التونسية "تقتحم" أبواب العالمية (فيديو إرم)

مثّل ترشيح الفيلم التونسي ”الرجل الذي باع ظهره“ لجوائز الأوسكار هذا العام، نقلة في السينما التونسية، وبداية مرحلة لإشعاعها عالميا، بحسب ما يؤكده فاعلون في المشهد السينمائي في تونس.

وسيكون الفيلم الذي أخرجته كوثر بن هنية من بين الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار العالمية، ما اعتبره المخرج ومدير معرض السينما التونسية مختار العجيمي تتويجا بحد ذاته للسينما التونسية والسينما العربية بشكل عام.

وأكد العجيمي أنّ ما أوصل هذا الفيلم إلى العالمية هو لغته السينمائية التي تمثل عاملا مهما في وصوله إلى الجمهور وإلى الأخصائيين الذين شاهدوا الفيلم وترك لديهم أثرا.

واعتبر الممثل والمخرج التونسي الشاذلي العرفاوي أنّ المخرجة كوثر بن هنية اشتغلت على القضايا الإنسانية التي تنبع من الإنسان وترجع إليه، لذلك خرج هذا الفيلم من المحلية وعانق العالمية، ولذلك نجده اليوم مرشحا في حفل اختتام جوائز الأوسكار.

وفي السياق، قالت الممثلة التونسية جميلة الشيحي إنّ القضايا الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعيشها الإنسان العربي هي التي توصله إلى العالمية؛ لأنّ لغة السينما لغة إنسانية عالمية.

واعتبرت جميلة الشيحي أنّ وصول الفيلم إلى هذا المستوى ”ليس غريبا على الشباب التونسي الذي أظهر منذ الثورة أن لديه تطلعات، وكذلك المرأة التونسية التي تمثلها المخرجة كوثر بن هنية رغم الإمكانات المتواضعة، لكن حلمها هو الذي أوصلها إلى العالمية“، وفق تعبيرها.

وأكد الناقد السينمائي ناصر الصردي أنّ السينما التونسية تشهد تطورا في السنوات الأخيرة بدأ منذ 2005 و2008 وخاصة بعد 2011، حيث بلغ عدد الأفلام الروائية الطويلة في سنة 2016 نحو 20 فيلما، وهذه الكثرة هي التي أدت إلى الجودة.

ومع بلوغ فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ لقوائم الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار، تتضاعف التحديات التي تواجه السينما التونسية، وهي ”تحديات إنتاجية وتحديات إمكانيات وتحديات سوق“، وفق المخرج مختار العجيمي الذي اعتبر أنّ الأفكار موجودة والطاقات موجودة من ممثلين وتقنيين، ولكن تبقى المشكلة في التمويل.

وعلّق الممثل والمخرج الشاذلي العرفاوي بأنّ ”هناك مشاكل وعراقيل من ناحية الدعم والكتابة والإنتاج والتوزيع“، مؤكدا أنه ”يجب أن نطرح جملة من الأسئلة حتى ننهض بالسينما التونسية“.