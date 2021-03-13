"مجرد ضوضاء".. فيلم إيطالي يتحدث عن الكولونيالية وكفاح الشعوب

يفتح المخرج الإيطالي ”ديفيد فيراريو“ المذكرات القديمة حول ثورات الشعوب ضد الاستعمار الكولونيالي الذي كان سائدا في القرون الماضية، وكان رأس حربة لمآل الشخصية البشرية في عصرنا هذا، من خلال فيلم ”just anoise“، أو ”مجرد ضوضاء“، المنتج أمريكيا كنديا عام 2021.

حيث يسرد الفيلم الدرامي التراجيدي والتاريخي، قصة حيوية في تاريخ جزيرة مالطا، منتصف البحر المتوسط، التي خاضت ذروة الصراع مع الإمبراطورية البريطانية في 1919.

وبعد مرور ما يقارب مئة عام على الثورة، يضع ”فيراريو“ قصة الحرية هذه، أمام العالم لأول مرة، خاصة أن بريطانيا قامت منذ ذلك الحين بإخفاء تفاصيل الأحداث التي أدت إلى زوال الاستعمار الكولونيالي للجزيرة.

في المشهد الافتتاحي للعرض، تعلو طائرة ورقية بخيطها الطويل، فوق البحر المتوسط، كأنها طائر فينيق يهب الحب والأمل لسكان الجزيرة الضيقة، في الأسفل عاصفة تهدر على سطح البحر، وموج يتقلب ورياح شديدة، إلا أن الطائرة الورقية تبقى تهب الروح الثائرة الثابتة للإنسان المظلوم.

هذا التلميح الأولي، يدخل المشاهد سريعا في غمار الأحداث، فالمشهد اللاحق يكون داخل سجن كبير، يتمدد على بلاطه البدائي، مجموعة من الأشخاص الكادحين، وقد تلقوا العديد من اللكمات على وجوههم، فلم تجف بعد بالونات الدم المنفجرة على وجوههم.

وبمدلول حركي صوتي، وموسيقى تصويرية ممتلئة بالشجن، يعطي المخرج انطباعا محزنا حول المسجونين، عبر إضافة عناصر سينمائية أخرى للمشهدين، حيث الحوار والنظرات، والدوران بالكاميرا حول الأجساد المعذبة، يعطي رواية مستفزة حول الممارسات اللاأخلاقية التي يخضع لها الإنسان في السجون، خاصة في حال كان يطالب بحقه في الكرامة والعيش.

كشف الستار

ويعد فيلم ”مجرد ضوضاء“ من مدرسة التوثيق التاريخي للأحداث، أو فيلم الرواية الأولى حول حدث مضت عليه عشرة قرون، لذا، فما كان يدور في الواقع وقتها تشح المعلومات حوله، نظرا لأن القوي هو الصانع الأكثر سيطرة على المعلومة المتناقلة، وهو من يكتب التاريخ.

لكن في هذه الدراما، يتم كشف الستار عن معركة خاضها 115شخصا مناضلا من الشعب المالطي، ضد الحكم الاستعماري الممتد حينها، حكم إنجلترا العملاق، وتكشف حركة الثوار هذه عن مقدرة غير متوقعة للصمود والتحدي، ضد الإيذاء وإصرار يؤدي إلى الإطاحة بالحكم الكولونيالي العنيد، وذلك بعد الحرب العالمية الأولى.

يمضي الفيلم بتدرج كرونولوجي كلاسيكي، متوقع، في مثل هكذا إطار، فلم يخرج عن إثارة فيلم ”عمر المختار“، الذي جسد إرهاصات كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، ففي الأفق دوما أب روحي للثورة، يحاول الشعب الحفاظ عليه والاقتداء بتعاليمه، وملاحقة خطاباته النارية.

ودوما هنالك غرفة النار، التي تجمع قيادات المحتل، يجلسون حول مائدة ما، ليناقشوا كيف يمكن احتواء المشاهد العنيفة، كيف يمكن مد أجل الاستعمار أكثر ضد الشعوب، من باب تعميق الصوت الدرامي وزيادة الإثارة، يكون في غرفة الأمن هذه صوت نشاز عن الجميع، يرى ما يراه المواطن المظلوم، لكن قراره هو الأضعف، فيستمر قتل الإنسان.

علَم يحترق

مشاهد النهاية تحرق علما، وترفع علما آخر، فعلم الاتحادية البريطانية كان يتآكل بالنار، بينما تُرفع القبعات القش، للطلاب والمثقفين المالطيين، تحت علم بلادهم الأحمر والأبيض، مناصفة عمودية.

هذا الترميز هو صوت القصة الأخير، ومفتاح الحدث التاريخي الأعظم، لأي شعب راهن على نيل حريته، بالثورة والدم، وتحدى الترسانة العسكرية.

إذن المناضلون في الميدان، والجنود في مواجهتهم بالحراب، والرصاص الحي، قد يكون هذا هو المشهد الغالب، لكن هناك قصصا أخرى للحب، على هامش دوي الرصاص، فقصة الشابين المتنقلين بين الأزقة، للفرار من هيمنة الموت على الأبواب، إذ كان لازما عليهما الدخول في الحرب، مهما حاولا الهرب، فكان مقتل الشاب، نهاية لقصة عشق شاهقة، على يد جندي لا يسمع الموسيقى، ولم يمس يد الحب من قبل.

روايتان

الفيلم المقدم بلغتين، هما الإنجليزية وهي لغة المحتل، واللغة المالطية، وهي لغة شعب تمسك بحريته وهويته. المالطية كلغة تدخل في إطارها العديد من الكلمات العربية، والعكس صحيح، فكثير من لغة الحوار بين الممثلين في المشاهد، استخدمت كلمات نستخدمها في يومياتنا الدارجة مثل ”نصف الدنيا، العين بالعين، افتح يدك“.

هذا الفصل، بهدف تخصيص الرواية، كان خطوة ذكية من المخرج، على اعتبار وجود راوٍ لكل فئة، كان لكل رواية لغتها الأصلية الخاصة، وهو ما أعطى إثارة أكبر حول نقطة الصراع في الفيلم، لا يمكن الحديث عن كاريزما بطولية في الفيلم، فكل الشخصيات كانت متساوية التواجد العاطفي، وهو ما يؤخذ على المخرج، فهكذا قصص، تسرد التاريخ لابد لها من شخصية، تجمع البعد التاريخي للحدث، وتعزز الشخصية بنقطة ربط عاطفية، بوساطة بؤرة درامية ما.

يجسد الفيلم الممتد على 100 دقيقة في البطولة هارفي كيتيل في دور قائد المعارضين السياسي، ومالكوم دويل وقام بدور الكولونيل الحربي، وكذلك توم بريور، وقام بدور العاشق، أما السيناريو فجزء من قبل جينبيري ماجرو. وتم تمويل الفيلم أمريكيا، وبمتابعة من دار الفنون المالطية التابعة للحكومة.