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ثقافة

الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره...
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الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار يوم الثلاثاء القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والتي

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المصدر: رويترز

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار يوم الثلاثاء القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والتي ضمت 15 فيلما من بينها (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وكتبت المخرجة على صفحتها بموقع فيسبوك باللغة الإنجليزية ”نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكرا لكل من أحب ‘الرجل الذي باع ظهره‘“.

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونج كونج وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وجواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة.

يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل نيسان في هوليوود بمدينة لوس انجليس ويبث عالميا عبر شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية.

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الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره...
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وزير الثقافة السعودي يكشف عن توجه لإنشاء أكاديميات للفنون

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن الطلب المتنامي على خريجي الموسيقى والفنون الأدائية في البلاد التي تشهد نشاطاً غير مسبوق في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية، يتطلب التحرك لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح الوزير الشاب، في مقال نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“ اليوم الإثنين، أن وزارته تعمل حاليا على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون، استجابة لدراسة أجرتها الوزارة عام 2019، وكشفت عن الفرص والتحديات في القطاع الثقافي.

وأضاف الوزير في مقاله ”بدأنا فعليا مع زملائنا بالجهات المعنية في إصدار رخصٍ لمعاهدَ متخصصة؛ أولها معهدان موسيقيان في المملكة، كما سيفتح المجال للمهتمين في القطاعين الخاص والثالث بتقديم طلبات الترخيص للتدريب في الجانب الثقافي، عبر منصة متخصصة سترى النور قريبا، إضافة إلى العمل على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون“.

وقال: ”يزخرُ قطاع الموسيقى والفنون الأدائية والتراث الطبيعي بكثيرٍ من الفرص في السوق، ومع ذلك، فعدد خريجي مؤسسات التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القطاع الموسيقي كان (صفراً) حينَها، في وقت تتوقع فيه الدراسة أنْ يصلَ الطلبُ على خريجي الموسيقى بحلول عام 2030 إلى 29117 خريجا وخريجة، ما يعني أنَّه إذا لم نتحرك فستكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب“.

وتابع الوزير في السياق نفسه ”الأمر يتكرَّر في قطاع الفنون الأدائية مثلا، فلا مخرجات من التعليم العالي والمهني فيه -وقت الدراسة- بينما الطلب قد يصل بعد 9 أعوام إلى أكثر من ألفي خريج وخريجة!“.

ولم يكشف الوزير في مقاله، مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك الأكاديميات الفنية، وما إذا كانت ستتبع جامعات المملكة الحكومية التي لم يسبق لها من قبل تدريس الموسيقى والفنون من قبل.

لكن حديث الوزير أثار اهتمام الكثير من نخب البلاد الثقافية، وبينهم الفنان السعودي الأبرز، ناصر القصبي، والذي قال عبر تويتر ”من تداعيات مقال وزير الثقافة.. دعوني أحلم… لأنها إبداع فردي استطاعت الموسيقى السعودية خلال ال ٥٠ سنه الماضية ( بجهد ذاتي) أن تحقق إنجازات وأن تصل إلى المستمع العربي بعكس المسرح والدراما التلفزيونية التي ظلت باهته وهزيلة لأسباب كثيره معروفة“.

وأضاف: ”وكما سيطرت السينما المصرية طوال القرن الماضي وتألقت الدراما التلفزيونية اللبنانية خلال الستينيات والسبعينيات وازدهرت الدراما السورية في التسعينيات، أرى الدراما السعودية ستكون الأكثر بروزا وسيطرة على الشارع العربي في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن و سيبوني أحلم“.

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة في العام 2018؛ للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، محليا وعالميا، بعد عقود من الانغلاق، قبل أن تعلن في العام التالي عن سلسلة مشاريع عملاقة تشكل إستراتيجية عمل لها في الفترة المقبلة، وبينها إنشاء مجمع للغة العربية وإطلاق برنامج للابتعاث الثقافي خارج المملكة، وإقامة مهرجان سينمائي دولي.

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