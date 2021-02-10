الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار يوم الثلاثاء القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والتي ضمت 15 فيلما من بينها (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.
وكتبت المخرجة على صفحتها بموقع فيسبوك باللغة الإنجليزية ”نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكرا لكل من أحب ‘الرجل الذي باع ظهره‘“.
إعلان فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ الفائز بالعديد من الجوائز العالمية وآخرها جائزة أفضل إنتاج دولي مشترك من قبل ”أكاديمية الأنوار“ الفرنسيةhttps://t.co/n0e6abL37e
— Metafora Production (@Metafora_Pro) January 26, 2021
الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.
يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.
فيلم لن تنساه … تحية لمهرجان العين السينمائي لضمهم هذا الفيلم المهم لباقة برنامج سينما العالم .. #الرجل_الذي_باع_ظهره
للمخرجة التونسية #كوثر_بن_هنية @alainfilmfest @ameralmurry pic.twitter.com/RiHnfbDtjp
— ياسر النيادي YASER ALNEYADI 🇦🇪 (@yaseralneyadi) January 25, 2021
ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونج كونج وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وجواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة.
يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل نيسان في هوليوود بمدينة لوس انجليس ويبث عالميا عبر شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية.