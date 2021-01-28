إرجاء مهرجان كان السينمائي إلى يوليو بسبب كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن منظمو مهرجان كان الدولي، الأربعاء، إرجاء الحدث من موعده التقليدي في أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو المقبل، بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكّر المنظمون في بيان بأنهم كانوا أعلنوا في الخريف الفائت أنهم قد يعدلون مواعيد المهرجان ”في ضوء تطوّر الوضع الصحي في العالم“.

وأضاف البيان أن ”المهرجان الذي كان من المقرر أن يقام من 11 إلى 22 أيار/مايو 2021 سيقام تالياً من الثلاثاء 6 تموز/يوليو 2021 إلى السبت 17 منه“.

وفضّل الحدث السينمائي العالمي الإعلان استباقيا عن إرجاء النسخة المقبلة بدل الاضطرار إلى إلغائها في حال تدهور الوضع الصحي للسنة الثانية على التوالي.

وتعذر تنظيم هذا الحدث السينمائي السنوي في أيار/مايو 2020 بسبب الجائحة، واكتفى المنظمون عوضاً عن ذلك بنشر لائحة تضم 56 فيلماً روائياً هي الأعمال التي اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وأقيمت نسخة رمزية من المهرجان في الخريف عُرِضت فيها أربعة من الأفلام المدرجة ضمن هذه اللائحة.