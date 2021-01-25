فيلم "Herself".. العنف الأسري وتبعاته النفسية في المجتمعات الذكورية

يسعى فيلم ”Herself“ الأيرلندي، الصادر حديثا، إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المنزلي وما تعانيه المرأة في بعض المجتمعات من قمع مرتبط بقوانين وأعراف جائرة.

وتروي أحداث الفيلم قصة كفاح بطلته ساندرا للتخلص من عنف زوجها غاري، وهروبها الخطير لخوض معركة الحياة المليئة بالصعوبات، مع طفلتين، متحولة إلى أم عازبة بظروف مادية قاهرة دون مأوى.

وبذلت المخرجة جهدا لافتا لبناء العناصر الرئيسة في وقت مبكر من الفيلم؛ مثل العلاقة القوية والثقة المتبادلة بين الأم وطفلتيها، وجحود الزوج وتسلطه، وذلك للتعرف بشكل واسع على الشخصيات، لتبرز قوة الحبكة الدرامية في صراعات البطلة الداخلية والخارجية.

وبمشاهد دقيقة نلحظ إصرار ساندرا ومثابرتها العنيدة لتحقيق أمان عائلتها، على الرغم من معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة، جراء تعرضها للضرب المبرح من زوجها.

ويحفز الفيلم جملة من الأسئلة عن أهمية التصدي والمواجهة ورفض الاستسلام والرضوخ للابتزاز العاطفي.

وبتحرر ساندرا من قيود زوجها تواجه معضلة أشد وطأة تتمثل في البيروقراطية وتعقيدات القوانين الناظمة للمجتمع في دولة مثل أيرلندا.

وتتجلى البيروقراطية في مشاهد عدة من العمل؛ أبرزها تدخل الشرطة وإيواء ساندرا بشكل مؤقت في أحد فنادق المطار، وإلزامها بدخوله من الباب الخلفي، في مراعاة جلفة لمشاعر النزلاء الراقين الذين يزعجهم وجود أشخاص من الطبقة الدنيا في مَواطن رفاهيتهم الزائفة.

ويبرز الفيلم الظلم المزدوج الذي تتعرض له المرأة المنفصلة، وكم الإهانات لذاتها التواقة للإحساس بالأمان والاستقلال.

وتحمل دقة تصوير المشاهد وتركيزها على ملامح ساندرا المعاناة والإصرار والتحدي، فضلا عن الفلاش باك حين تسترجع لحظات القسوة وتعرضها للضرب، في ومضات تستفز مشاعر المشاهد، ليتورط في التفاعل.

ويمجد العمل مبادرات التكافل الاجتماعي ودور الأفكار الرائدة في التغيير وأهمية الأشخاص الداعمين في حياتنا.

ويحملنا الفيلم على التفكير بجدية في ظاهرة العنف الأسري، لتحويلها إلى قضية رأي عام، لا تقتصر على مجتمع بعينه أو بقعة جغرافية محددة.

والفيلم من إخراج البريطانية فيلدا لويد، التي امتازت أعمالها بجرأة الطرح وتحري المشاعر؛ على غرار ما جاء في أعمالها السابقة ومنها ”المرأة الحديدية“ و“ماما ميا“.

وألف سيناريو الفيلم مالكوم كامبل وكلير دن، وهو من تصوير توم كومرفورد، وإنتاج شركتي إليمينت وميرمان، ومن بطولة كلير دان المشاركة في كتابة السيناريو، ويان لويد أندرسون.