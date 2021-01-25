فيلم "Sylvie's Love".. والصراع بين الرغبات والواجب‎

”Sylvie’s Love“ فيلم ميلودراما رومانسي أمريكي يحمل إيقاعا كلاسيكيا يعيدنا إلى خمسينيات القرن الماضي، بحضور قوي لموسيقا الجاز، في تجسيد لبعض سمات العصر الذهبي، مع أبطال يتمتعون بكاريزما متناغمة وقوية.

وتدور أحداث الفيلم في نيويورك في الولايات المتحدة، بلقاء بطلته ”سيلفي“ المثالية المفعمة بالحيوية والأحلام، بعازف الساكسفون الوسيم ”روبرت“ الذي تتطاير نظرات الإعجاب من عينيه عند رؤيتها، فيتولى وظيفة بدوام جزئي في متجر والدها لبيع الاسطوانات الموسيقية، ليبقى قريبا منها.

ويزداد احتكاك روبرت بسلفي خلال فترة بقائها في متجر والدها في فترة الصيف، وهي تنتظر خطيبها الثري ”ليسي“.

ويستطيع روبرت بناء صداقة متينة مع سيلفي، ولكن الإعجاب المتبادل يحول العلاقة إلى حب جامح يفيض بالعواطف.

والتقطت عدسة المصور السينمائي ”ديكلان كوين“ تفاصيل تلك العلاقة، من خلال التركيز على نظرات الإعجاب؛ كما نلمح في مشهد عزف روبرت لمقطوعة عاطفية مفعمة بالإحساس.

ويركز العمل على تشتت المشاعر البشرية، ووقوع سيلفي بين ناري عشقها لروبرت المنحدر من طبقة فقيرة، أو اختيار الشريك الثري، لتدخل في متاهة غير محسوبة النتائج.

وعلى غرار التوجه العام الجديد في هوليوود، بمحاربة العنصرية، يقدم المخرج والكاتب ”يوجين آش“ أبطال العمل كأمريكيين من أصول إفريقية، محاولا تغيير النظرة النمطية عنهم في السينما الأمريكية.

فأبطال آش لا يعانون من القهر والاضطهاد، ولا يقف لونهم حائلا دون وصولهم للمجد والثراء، على عكس الصورة المألوفة لذوي الأصول الإفريقية، في حقبة اتسمت بعنصريتها تجاه الآخر المختلف.

ويأخذنا العمل الى منعطفات متتالية، للغوص في الحياة الداخلية للشخصيات، فتأتي فرصة روبرت بالسفر الى باريس وتحقيق أحلامه، إلا أن حمل سيلفي غير المخطط له، يغير مجرى الأحداث ليبدأ الصراع الداخلي لدى الشخصيات.

واتسمت موسيقى الفيلم التصويرية بمواءمتها للأحداث، ومجاراتها لتذبذبها، فهي حزينة في بعض المواطن، صاخبة في أخرى، وغامرة ورومانسية في حالات الصفاء الروحاني.

فيلم ”Sylvie’s Love“ إنتاج العام 2020، وهو من بطولة تيسا تومبسون، ونامدي أصومجا، وإيفا لونجوريا، وآجا ناعومي كينج، ويندي ماكليندون كوفي، وجميما كيرك، ولانس ريديك، وآﻻنو ميلر، وإيريكا جيمبل.