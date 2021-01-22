تأجيل إطلاق فيلم جيمس بوند "لا وقت للموت" لثالث مرة بسبب كورونا‎

تأجل عرض فيلم (نو تايم تو داي) ”لا وقت للموت“، من سلسلة أفلام جيمس بوند، إلى أكتوبر /تشرين الأول بدلا من أبريل/ نيسان، في انتكاسة أخرى لصناعة السينما، التي تحاول النهوض من كبوة جائحة كورونا.

وقال منتجو الفيلم وموزعوه في إعلان على موقع جيمس بوند الإلكتروني وعلى ”تويتر“، يوم الخميس، إن الموعد الجديد المقرر لطرح الفيلم، هو الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان من المقرر أصلا طرح الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز، في دور العرض في أبريل /نيسان 2020، ثم تأجل العرض إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ثم إلى أبريل/ نيسان 2021.

تكلف إنتاج الفيلم ما يقدر بنحو 200 مليون دولار، وهو من بطولة دانيال كريج.

وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم ”لا وقت للموت“ انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020، واقتطعت 80 في المئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

ومع استمرار انتشار الفيروس في مناطق كثيرة، منها لوس أنجليس، تعزف شركات الإنتاج في هوليوود عن طرح أكبر أفلامها في دور العرض، إذ إن كثيرا من الدور مغلقة، وتلك المفتوحة تفرض قيودا صارمة على أعداد الحضور؛ حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) ”الشبح“ 880 مليون دولار، وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) مليار دولار، وهو من إنتاج 2012.