توم هانكس: دور السينما ستتعافى من جائحة كورونا

تقترب أزمة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، وتأثيرها على صناعة السينما، من النهاية، بعد أن أضافت المنصات التلفزيونية خلال الأشهر الماضية الكثير من المعالجات التي جذبت ملايين المشتركين، لا سيما خلال فترات الحظر والحجر المنزلي.

وكشف النجم العالمي ”توم هانكس“ عن دور منصات البث بجذب المشاهدين، مؤكدًا اقتراب دور السينما من التعافي بشكل نهائي من الأزمة، التي تعيشها بسبب وباء كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأكد خلال مقابلة مع ”Collider“ للحديث فيها عن فيلمه الجديد“News of the World“، الذي يتم عرضه حاليًا في دور السينما ومنصة ”نتفليكس“، أن دور السينما ستبقى موجودة.

وأعرب الممثل، البالغ من العمر 64 عامًا، والحائز على جائزة الأوسكار، عن أمله بزيادة عدد الأفلام التي تذهب مباشرة إلى البث المباشر.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، أصيب هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا في أستراليا، حيث نُقلا إلى المستشفى لفترة وجيزة قبل أن يخضعا للعزل الذاتي في المنزل، وعادا إلى لوس أنجلوس بعد تعافيهما من المرض.

وقبل أيام، أعلن ”هانكس“ خلال مقابلة مع برنامج ”توداي شو“ على شبكة ”إن بي سي“، أنه سيحصل وزوجته ويلسون على لقاح ضد كورونا، حيث سيكون ذلك على الهواء ”أمام جميع الناس لتشجيعهم على الإقدام على هذه الخطوة“.

ويذكر أن فيلم ”News of the World“، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لبوليت جيلز، أخرجه وشارك في كتابة السيناريو بول جرينجريس، ويلعب هانكس دور الكابتن كيد المحارب السابق، الذي يسافر عبر حدود المدن في جنوب غرب أمريكا، ويقرأ الأخبار للأهالي والعمال والمزارعين ليشغل أوقات فراغهم.

وخلال رحلته وجولاته، يلتقي الطفلة جوانا ”سكادا“ ليونبرجر (زينجل) ذات الأعوام العشرة، التي فقدت أباها وأمها، وتبنتها قبيلة كيووا الهندية قبل أن تتعرض لنهاية مأساوية، ويقرر كابتن كيد أن يسلم الطفلة لأقرب أقاربها، ولكن رحلته معها تشهد العديد من المخاطر والعقبات.