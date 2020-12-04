الفيلم السعودي "حد الطار" يفتتح فعاليات "آفاق السينما العربية"

انطلقت فعاليات مسابقة ”آفاق السينما العربية“ ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي بدأت فعاليات دورته الـ42، يوم الخميس، بعرض الفيلم السعودي ”حد الطار“ وذلك في أول عرض عالمي للفيلم.

وحضر صُناع الفيلم عرضه الذي أقيم بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد من الفنانين والنقاد بينهم طارق الشناوي ويسرا اللوزي.

وأعقب عرض الفيلم ندوة فنية أدارها الناقد المصري رامي عبدالرازق، وجلس على المنصة مخرج الفيلم، ومنتجه، وعدد من الممثلين المشاركين فيه.

وشرح عبدالعزيز الشلاحي، مخرج الفيلم معنى اسمه قائلًا: ”الحد هو تنفيذ الأحكام، تنفيذ الحدود، والطار اللي هو الطبل“، مبينًا أن تصوير الفيلم بدأ في 2017 واستغرق حوالي 3 أعوام.

وتدور أحداث فيلم ”حد الطار“ حول ”ابن السياف“ الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات.