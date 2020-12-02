مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق وسط إجراءات احترازية من كورونا

المصدر: أ ف ب

انطلقت الدورة الثانية والأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان أبرز هذه الإجراءات نقل حفل الافتتاح من القاعة المغلقة للمسرح الكبير إلى قاعة مفتوحة في الهواء الطلق داخل دار الأوبرا المصرية.

وأكد رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، خلال مقابلة تلفزيونية بُثت قبيل الافتتاح التزام إدارة المهرجان بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء فعاليات العروض، والندوات، وورش العمل.

ومن الإجراءات المعتمدة إجراء فحص مجاني للكشف عن فيروس كورونا للضيوف.

كما أعلنت إدارة المهرجان أثناء المؤتمر الصحفي الذي قدمت فيه فعاليات المهرجان قبل حوالي 3 أسابيع التزامها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وإشغال قاعات العرض بنسبة 50% فقط تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري.

وأشار ”حفظي“ الى أن انخفاض عدد الأفلام المشاركة في المهرجان جاء نتيجة تراجع الإنتاج السينمائي في العالم عمومًا بسبب الوباء.

وأوضح أن المشاركات المصرية تصل الى 10 أفلام تتوزع على مسابقات المهرجان المختلفة، معتبرًا إياه ”إنجازًا كبيرًا“ للسينما المصرية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 84 فيلمًا من 48 دولة.

ومن بين الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية:“حظر تجول“ للمخرج أمير رمسيس، و“عنهم“ للمخرج إسلام العزازي، والفيلم التسجيلي ”عاش يا كابتن“ للمخرجة مي زايد.

وضمن مسابقة ”آفاق السينما العربية“، تشارك المخرجة المصرية نسرين الزيات بالفيلم التسجيلي ”على السلم“.

وتشارك أيضًا في الدورة أفلام حصلت على جوائز عالمية، منها: فيلم ”لا يوجد شر“ للمخرج محمد رسولوف الفائز بالدب الذهبي في مهرجان برلين، وفيلم ”منفى“ من إخراج فيسار مورينا الحاصل على جائزة ”قلب سراييفو“في مهرجان سراييفو، وفيلم ”أرض الرُحَّل“ للمخرج كلوي زاو الفائز بجائزة ”الأسد الذهبي“ في مهرجان فينيسيا.

وستُمنح جائزة ”الهرم الذهبي“ لإنجاز العمر إلى الكاتب المصري وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون. وسيهدي المهرجان جائزة ”فاتن حمامة“ للتميز إلى الفنانة المصرية منى زكي.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

وسيعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي ”الأب“ من إخراج فلوريان زيلر، وبطولة أنتوني هوبكنز.