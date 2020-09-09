"فتح الله تي في"... وثائقي تونسي يروي مشاعر "الخوف" في عهد بن علي (فيديو إرم)

يسلط فيلم ”فتح الله تي في“ الذي يُعرض في القاعات التونسية، الضوء على وضع الحريات العامة والفردية زمن حكم زين العابدين بن علي، ويطرح مفارقة الشعور بالخوف وبالرغبة في تحقيق الحلم في الآن ذاته.

الفيلم الذي أخرجته الشابة التونسية، وداد الزغلامي، التي تحمل الجنسية البلجيكية، ويضم مجموعة من الفنانين الشبان، بدأ تصويره منذ عام 2007، حين كانت أعين الأمن تراقب كل صغيرة وكبيرة، وفق الفنان أمين العماري، الذي أشار إلى أن التصوير كان أمرًا صعبًا في تلك الفترة، حيث الملاحقات الأمنية والمطالبة بالترخيص. إضافة إلى حالة الخوف من ردة فعل المواطنين في الحارة الشعبية، التي تم فيها التصوير.

وتقول مخرجة الفيلم، وداد الزغلامي، إنها لم تجد منتجًا لمتابعة الفيلم في تلك الفترة، لأن الأمر كان خطيرًا وغريبًا، وعلى الناس أن تنتصب الكاميرا أمام أعينهم، في حارة يُنظر إليها على أنها شعبية، لا تنتج سوى الإجرام والانحرافات.

وعلق الفنان أنيس المحواشي، بأن الصعوبات كانت مادية وتقنية، وخصوصًا خوف الناس من الكلام، لكننا نجحنا رغم الصعوبات، لأننا غامرنا وتمسكنا بفكرتنا وبتنفيذها، حتى النهاية“، وفق قوله.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، خرجوا من حارة شعبية بكل ما تختزنه من دلالات، ويطرح مسألة حرية التعبير والحريات الشخصية والواقع التونسي على عهد بن علي، بحسب المخرجة وداد الزغلامي. مضيفة، أن العبرة هي أن التمسك بالحلم، طريق لبلوغ الغايات.

وبخصوص الاختيار على منطقة فتح الله، وهي حارة شعبية قريبة من العاصمة تونس، أوضحت وداد الزغلامي، أن هناك صورة نمطية عن هذه الحارة، تقول إنه يكثر فيها الإجرام وشتى أشكال الانحراف، لكن الحقيقة، أن هذه السلوكات موجودة في كل مكان، ويمكن أن نشارك هذه الحارة وسكانها طريقة عيشهم وثقافتهم.

والفيلم، يمثل تجربة مشتركة لمجموعة من الفنانين الشبان ومخرجة شابة، آمنوا بفكرة وبضرورة إيصال رسالة إلى الجمهور، وهي كسر الصورة النمطية التي زرعها النظام السياسي القائم آنذاك، وجعلها قاعدة عامة عن الأحياء الشعبية.