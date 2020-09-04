فيلم "العراب 3" يعود إلى قاعات السينما بحلة جديدة

أعلنت شركة الإنتاج الأمريكية ”بارامونث بيكتشرز“ مساء الخميس، أن الجزء الثالث من فيلم ”العراب“ الشهير سيعرض في قاعات السينما خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن بشكل مختلف تماما عن النسخة السابقة التي تم عرضها العام 1990.

ويصنف الجزء الأول والثاني من الفيلم، ضمن روائع السينما العالمية، لكن الجزء الثالث تعرض لهجوم من النقاد حتى وصف بالبطة السوداء لثلاثية ”العراب“.

وقال مخرجه فرانسيس فورد كوبولا في بيان، إنه أخضع الفيلم لمونتاج جديد، ”أكثر احتراما للنسخة الأصلية“ التي كتبها السيناريست ماريو بوزو.

وأضاف كوبولا: ”من أجل هذه النسخة، ابتكرت بداية جديدة ونهاية جديدة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد، وبعض اللقطات والإشارات الموسيقية“.

كما أشار إلى أن ”هذه التغييرات، إضافة إلى الصور التي تم توضيبها، تمنح خلاصة أكثر توافقا مع العراب1 والعراب2“.

وسيعرض الفيلم في نسخته الجديدة، احتفالا بمرور 30 عاما على صدور النسخة السابقة منه، وبعدها سيتوفر على منصات العرض الرقمية.

وتدور قصته حول شخصية مايكل كورليوني، ويؤديها ”آل باتشينو“، الذي يحاول بعد بلوغه الستين من العمر إبعاد عائلته عن عالم المافيا.

والثلاثية السينمائية ”العراب“ مقتبسة عن رواية تحمل نفس الاسم لماريو بوزو أصدرها سنة 1969، تكشف خبايا عالم عصابات المافيا، وحقق الجزأين الأول والثاني نجاحا مبهرا، وأبرز أبطال الثلاثية: مارلون بروندو، وآل باتشينو، وأندي غارسيا.