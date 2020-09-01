نتفليكس تحول رواية The Three-Body Problem لمسلسل خيال علمي‎ جديد

أعلنت منصة الترفيه الأمريكية نتفليكس عن تحويل رواية The Three-Body Problem إلى مسلسل أصلي من إنتاجها.

وقد أعلن كل من ديفيد بينيوف ودي.بي. فايس، كُتاب وروائي الملحمة الدرامية ”صراع العروش“ عن تعاون جديد مع منصة ”نتفليكس“ لكتابة وإنتاج مسلسل خيال علمي تلفزيوني آخر مقتبص من ثلاثية The Three-Body Problem للمؤلف الصيني ليو سيشين.

وصرح الكاتب فايس وبينوف في بيان صحفي لشبكة فوكس نيوز: ”ثلاثية Liu Cixin هي سلسلة الخيال العلمي الأكثر طموحًا، حيث تأخذ القراء في رحلة من الستينيات وحتى نهاية العالم، وبداية من الحياة على ذلك الكوكب الذي يُعدّ مجرد نقطة زرقاء باهتة في الكون وصولاً إلى الأطراف اللا متناهية لذلك الكوْن الفسيح، ونحن نتطلع لقضاء السنوات التالية من حياتنا سعيًا لتحويل روايته الملحمية إلى عمل تلفزيوني من أجل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم“.

واكتمل طاقم هذا الفريق الإبداعي بانضمام مجموعة من المنتجين التنفيذيين المخضرمين والشغوفين، وهم: رام بيرجمان، وسيكسين وكين ليو، اللذان كتبان الترجمة الإنجليزية لـ ”The Three-Body Problem“ و “ Death’s End ”و Plan B Entertainment، شركة Plan B Entertainment (شركة ”براد بيت“ و“جيريمي كلاينر“ و“ديدي غارنر“) التي تُعرف بتقديمها لمشاريع عالمية ذات قيمة عالية وحائزة على إعجاب النقّاد.

من جهته، علق الروائي الصينى لو سيشين قائلًا: ”أشعر بكامل الاحترام والتقدير والثقة في قدرات الفريق الإبداعي المشارك في تحويل رواية The Three-Body Problem إلى مسلسل يُعرَض لعشاق مشاهدة التلفزيون“.

وتابع ”شرعت في سرد قصة تتجاوز حدود الزمن لتسمو فوق قيود الأمم والثقافات والأعراق، إنها قصة تجبرنا على التفكير في مصير البشرية جمعاء، وإنه لشرف لي كمؤلف أن أرى هذه الفكرة الاستثنائية تنمو في مجال أعمال الخيال العلمي تتجاوز الحدود المحلية وتكتسب جمهور في جميع أنحاء العالم، وأنا متحمس جدًا لتمكن المشاهدين، الحاليين والجدد، لاكتشاف أحداث هذه القصة على شاشة كبيرة مثل نتفليكس.“