الفيلم المغربي "آدم" يفتتح الدورة العاشرة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية

اختار مهرجان ”مالمو“ للسينما العربية، الذي يقام سنويا في جنوب السويد، الفيلم المغربي (آدم) للعرض في افتتاح دورته العاشرة في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

الفيلم بطولة نسرين الراضي ولبنى أزابال وإخراج مريم توزاني، وقد عُرض لأول مرة في مهرجان ”كان“ السينمائي، ورشحه المغرب للمنافسة في العام الماضي على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

يتناول الفيلم قضية الحمل خارج إطار الزواج من خلال قصة فتاة ابتعدت عن أهلها عندما حملت بجنينها واعتزمت التخلص منه فور خروجه إلى الدنيا. وأثناء رحلتها تطرق باب أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

وقال المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو، اليوم الثلاثاء: ”في عام نعاني فيه جميعا من جائحة تكاد تهدد صناعة الترفيه بأكملها، نفخر بأن ينطلق مهرجان مالمو بفيلم يعبر عن الطفرة التي تعيشها السينما العربية، لا سيما في مجال تمكين المرأة، حيث ترتفع نسبة الأفلام من إخراج النساء في العالم العربي عن مثيلتها في أغلب مناطق العالم الأخرى“.

وتقام الدورة العاشرة من المهرجان في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأعلن المنظمون ومسؤولو مدينة مالمو عن اتباع كافة إجراءات الوقاية اللازمة لحماية الضيوف والمشاركين، مع التوسع في الاستعانة بالأنشطة الإلكترونية، سواء في أنشطة المهرجان أو في سوق ومنتدى مالمو المخصص لدعم صناعة السينما في العالم العربي.