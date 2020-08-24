الأول من نوعه في المنطقة... انطلاق فعاليات مهرجان عمّان السينمائي "أوّل فيلم"

انطلقت الدورة الأولى من مهرجان عمّان السينمائي الدولي ”أوّل فيلم“، في ”بوليفارد العبدلي“ وسط العاصمة الأردنية عمّان، وهو يعد أّوّل مهرجان من نوعه يُنظّم في سينما للسيارات ”درايف-ان“ في الأردن والمنطقة.

وجاء انطلاق المهرجان، في ظل ظروف استثنائية روعيت فيها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الأمير علي بن الحسين، ورئيسة المهرجان الأميرة ريم علي.

ويهدف المهرجان الوصول لأكبر عدد من محبي الأفلام، إلى جانب تنظيم عروض في المسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وعقد أنشطة أيّام عمّان لصنّاع الأفلام عبر الإنترنت.

وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، عمدت إدارة المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة من خلال نصب ثلاث شاشات سينما عملاقة في بارك منطقة العبدلي، الذي يتسع لحوالي 240 سيارة.

ويشارك حوالي 30 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، عربياً ودولياً، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة في المهرجان الذي يستمر من 23 من شهر أغسطس/آب إلى 31 من ذات الشهر، للفوز بجائزة ”السوسنة السوداء“ لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي روائي قصير.

وتمنح الجوائز ثلاث لجان تحكيم يترأس كل منها المخرج الصربي سردان جولوبوفيتش والفنانة الألمانية أندريا لوكا زيمرمان والمخرجة البريطانية-العراقية ميسون باشاشي.

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان ”ميكي والدب“ لانابيل أتاناسيو و“النسور الضالة“ لجياني أوريلي و“صمت النهر“ لروجر سواريس و“غزة“ لأندرو ماكونيل وغاري كين و“بيك نعيش“ لمهدي برصاوي و“أبو ليلى“ لأمين سيدي بومدين و“بين الجنة والأرض“ لنجوى نجار و“ذات مرة إمرأة“ لجيل أكبريسهات.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان بعرض موسيقي أحيته المجموعة الموسيقية الأردنية تكريماً للملحن والموسيقار الإيطالي إنيو موريكوني، الذي أحدث ثورة في الموسيقا التصويرية للأفلام ورحل عن العالم الشهر الماضي.

وعُرض فيلم الافتتاح الفرنسي ”البؤساء“ لمخرجه لادج لي لأول مرة في الأردن على 3 شاشات سينما كبيرة.

وقالت الأميرة ريم، في كلمة ترحيبية، إن ”قطاع صناعة السينما في جميع أنحاء العالم عانى بشكل كبير“، مؤكدة أهمية إيجاد السبل لتقديم الدعم لصنّاع الأفلام من أصحاب الأعمال الأولى وخاصة في مثل هذه الأوقات.

ولا تزال دور السينما مغلقة في عموم الأردن منذ منتصف شهر شهر مارس/آذار الماضي في إجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد فيما تمنع السلطات التجمعات لأكثر من 20 شخصا.