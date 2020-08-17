17 أغسطس

دور السينما في أبوظبي تستأنف نشاطها بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

دور السينما في أبوظبي تستأنف نشاطها...

سمحت العاصمة الإماراتية أبوظبي، لأصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية، بالعودة لاستئناف نشاطهم واستقبال الجمهور. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على "تويتر"، يوم

المصدر: فريق التحرير

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سمحت العاصمة الإماراتية أبوظبي، لأصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية، بالعودة لاستئناف نشاطهم واستقبال الجمهور.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على ”تويتر“، يوم الاثنين، إن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، جاء بتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا.

واشترط القرار على أصحاب دور السينما الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وشملت الإجراءات الوقائية ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لصالات السينما 30%، والالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور سواء داخل صالات السينما أو خارجها مع ارتداء الكمامات.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى ضرورة الالتزام بإجراء كافة العاملين فحص كوفيد-19 كشرط رئيسي لمنح تصريح استئناف النشاط.

وكانت أبوظبي قد قررت إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في آذار/ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لضمان صحة وسلامة الزوار، وللحد من التجمعات الكبيرة.