دور السينما في أبوظبي تستأنف نشاطها بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

سمحت العاصمة الإماراتية أبوظبي، لأصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية، بالعودة لاستئناف نشاطهم واستقبال الجمهور.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على ”تويتر“، يوم الاثنين، إن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، جاء بتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا.

واشترط القرار على أصحاب دور السينما الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اقتصادية أبوظبي توجه أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور، شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. pic.twitter.com/asVAINX21w — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 17, 2020

وشملت الإجراءات الوقائية ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لصالات السينما 30%، والالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور سواء داخل صالات السينما أو خارجها مع ارتداء الكمامات.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى ضرورة الالتزام بإجراء كافة العاملين فحص كوفيد-19 كشرط رئيسي لمنح تصريح استئناف النشاط.

وشملت الإجراءات الوقائية أن لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لصالات السينما 30%، والالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور سواء داخل صالات السينما أو خارجها مع ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراء كافة العاملين فحص كوفيد-19 كشرط رئيسي لمنح تصريح استئناف النشاط. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 17, 2020

وكانت أبوظبي قد قررت إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في آذار/ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لضمان صحة وسلامة الزوار، وللحد من التجمعات الكبيرة.