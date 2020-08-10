الفيلم السوري القصير "أول يوم" يحصد على جائزتين في براغ

حصد الفيلم السوري القصير ”أول يوم“، جائزتين في مهرجان (PIMFF) الدولي في براغ عاصمة التشيك، عن فئة الفيلم القصير هما أفضل فيلم قصير وأفضل إخراج.

والفيلم من تأليف وإخراج لوتس مسعود وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، وشارك في تمثيل شخصياته كل من لوريس قزق، إياد عيسى، أمينة عباس، حسن خليل، آية محمود وآخرين.

وأعربت لوتس، ابنة الفنان العالمي غسان مسعود، عن سعادتها بحصول الفيلم على جائزتين، خاصة وأنه أول تجربة إخراجية لها في السينما، بعد أن كان مشروع الإخراج حلماً لها تمضي به مع التأليف.

وأشارت في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ إلى أن الجائزتين تعنيان لها ولفريق العمل الكثير، في ظل مشاركة أفلام من غالبية دول العالم في المهرجان الدولي، إلى جانب أنه العمل العربي الوحيد، الذي حصل على جائزة في المهرجان.

وتحدثت لوتس عن دعم والدها لها، وإعجابه بفكرة الفيلم منذ البداية، وإلهامه لها بحديثه عن الحرب والشباب وما حصل خلال الحرب، حيثُ كانت تناقشه بالعديد من التفاصيل.

ويتحدث الفيلم عن ”اليوم الأول“ من توقف سقوط قذائف الهاون على العاصمة السورية دمشق إلى إعلانها مدينة آمنة، بعدما عاش سكانها سنواتهم الأخيرة تحت سيطرة الخوف اليومي.