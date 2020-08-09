بعد "صاحب المقام".. هل يتوجه المنتجون لعرض أفلامهم عبر المنصات الرقمية؟

يبدو أن السينما المصرية قد تشهد تحولا جديدا جراء ما فرضته أزمة فيروس كورونا من التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات في أماكن مغلقة سوى بنسبة معينة، وهو ما تم تطبيقه على دور العرض السينمائي.

وإزاء هذا المشهد لجأ المنتج المصري أحمد السبكي، إلى عرض فيلمه السينمائي ”صاحب المقام“، الذي أنتجته شركته عبر منصة ”شاهد vip“ الرقمية، وهو ما فتح الباب أمام منتجين آخرين كي يحذون حذوه في هذا الأمر في ظل العزوف عن ارتياد دور السينما المحدد نسبة الحضور فيها بـ25% فقط.

واستطلع ”إرم نيوز“ آراء المختصين في السينما والنقد للوقوف على مدى إمكانية توجه المنتجين السينمائيين لعرض أعمالهم عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة أم لا، في ظل إعلان صُناع فيلم ”الحارث“ عن عرض الفيلم عبر ذات المنصة التي عرضت ”صاحب المقام“.

”اللي تكسب بيه العب بيه“

قال الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، إنه لا يوجد قرار نهائي بين المنتجين بشأن عرض أعمالهم التي ينتجونها عبر المنصات الرقمية، مبينا أنه في ظل وجود ظرف معين لن نستطيع اتخاذ قرار نهائي.

وتابع طارق الشناوي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”إننا في ظرف استثنائي مع وجود كورونا وإعلان استقبال دور العرض للجمهور بنسبة 25% وإغلاق السينمات مبكرا بمنع حفلتي العاشرة والثانية عشر من دور العرض“، متابعا: ”لكن هذا الظرف غير دائم والقواعد لا تبنى على عناصر غير دائمة“.

وأكد الناقد السينمائي المعروف، أنه مع فكرة أن يكون توجه للمنتجين إلى المنصات الرقمية في الفترة المقبلة، في ظل الأزمة الحالية غير المحددة بموعد لانتهائها، مبينا في الوقت ذاته أن الأمر مجرد عرض وطلب.

واستشهد طارق الشناوي، بقوله إن المنتج أحمد السبكي عندما أعلن عن عرض فيلم ”صاحب المقام“، قال إنه سيعرضه في السينما مع نسبة الـ25% وسيتحمل التبعات، مردفا: ”لما جاله عرض أفضل نسي الوعد بتاعه لأننا أمام عرض وطلب وشعار السينمائيين دائما (اللي تكسب بيه إلعب بيه)“.

ونوّه طارق الشناوي إلى ”أن المنصات الرقمية سيكون لها دور كبير بعد انتهاء أزمة كورونا“، موضحا أن ”كورونا أعطى فرصة لشرعيتها ومنحها فرصة التواجد، وأنه لم يعد مستغربا في السنوات القادمة أن تكون تلك المنصات موجودة في مصر كما يحدث في دول العالم“.

صناعة جمهور جديد

وأردف المنتج السينمائي أحمد السبكي، منتج فيلم ”صاحب المقام“، بأن قراره بعرض فيلمه عبر منصة رقمية تحمل الكثير من المجازفة؛ كونها خطوة يتم اتخاذها لأول مرة في الشرق الأوسط، مبينا أن الجميع يعلم أنه يحب طابع المجازفة وأن يكون له الأسبقية في كل جديد.

وقال أحمد السبكي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه ”أراد من وراء موافقته على عرض الفيلم أن يساهم في إيجاد جمهور جديد للسينما عبر تلك المنصات، خاصة وأن مصر تريد اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال في الفترة المقبلة“، متمنيا أن تكون خطوته مشجعة لغيره من المنتجين كي يفعلوا ذات الخطوة.

وأشار أحمد السبكي، إلى أنه صنع فيلما للعرض في السينمات وأن المنتج يعتبر ”شباك التذاكر“ روحه ومتنفسه في استعادة ما قام بصرفه على الفيلم، إلا أنه لم ينظر لأمر التكلفة الإنتاجية للفيلم عند موافقته على عرضه عبر منصة ”شاهد vip“.

وأكد أن قراره تم بناء على أن أزمة فيروس كورونا غير محسوم موعد انتهائها وبالتالي إذا لم يتخذ الخطوة سيكون القرار الآخر هو التأجيل وقرار التأجيل ربما يطول، متابعا: ”بالتالي نشكر كورونا أن أتاحت للمنصات الرقمية الفرصة في إثبات جدارتها وصناعة جمهور جديد لها“.

وأشار إلى أنه لا يمانع في عرض أفلام قادمة عبر المنصات الرقمية، ولكن قرار صناعة الفيلم للمنصة ستختلف عن صناعته للسينما، مؤكدا أنه كان مقررا أن يعرض ”صاحب المقام“ في السينما فقط، ولكن المفاوضات مع منصة ”شاهد“ خلقت له فرصة الموافقة على العرض.

خوف من اختفاء دور العرض

من جهته رفض المخرج المصري محمد فاضل، أن يكون توجه السينمائيين لعرض أعمالهم عبر منصات رقمية خلال الفترة المقبلة توجها مستمرا؛ لأن هذا لن يتم تفسيره إلا بأنه بحث عن مكسب سريع.

وأضاف محمد فاضل في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه لا يمانع من عرض الأفلام على تلك المنصات، ولكن بشرط توجه الفيلم لجمهور المنصة، أي أن يكون مصنوعا للعرض على المنصة وليس العكس، مبينا أنه يخاف على دور العرض السينمائي من الاختفاء في ظل المشهد الحالي الذي يوصف بـ“الضبابي“.