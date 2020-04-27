بينها "كان" و"البندقية".. مهرجانات سينمائية عالمية تتحد في حدث افتراضي عبر "يوتيوب‎"

يشارك 20 مهرجانا سينمائيا عالميا، بينها "كان" و"البندقية" و"برلين" و"تورنتو"، في حدث افتراضي سيتيح مشاهدة أفلام مجانا عبر "يوتيوب"، حسب ما أعلن مهرجان "ترايبيكا" الأمريكي المشارك في الحدث يوم الإثنين في بيان.

ويقام مهرجان "كلنا واحد: مهرجان سينمائي عالمي" بين الـ29 من شهر أيار/ مايو المقبل، والـ7 من شهر حزيران/يونيو المقبل، عبر الإنترنت، وسيتيح مشاهدة أفلام عدة طويلة وقصيرة ووثائقية، إضافة إلى أعمال موسيقية وحلقات حوار افتراضية.

ولم يُعرف البرنامج المحدد للمهرجان بعد، إلا أن المنظمين أشاروا إلى أن المضمون سيكون مزيجا من أفلام جديدة وقديمة.

وبعدما كان مهرجان كان السينمائي الفرنسي مقررا بين 12 و23 من شهر أيار/ مايو المقبل، أرجئ في بادئ الأمر إلى نهاية شهر حزيران/ يونيو، غير أن السلطات الفرنسية حظرت التجمعات حتى منتصف شهر تموز/ يوليو، ما دفع منظميه إلى إعلان إمكان إقامته بـ"أشكال" جديدة.

وسيعود ريع مهرجان "كلنا واحد: مهرجان سينمائي عالمي" جزئيا إلى منظمة الصحة العالمية وجمعيات خيرية، وفق المنظمين.

وسيتمكن مستخدمو الإنترنت من متابعة مضمون المهرجان عبر العنوان الإلكتروني YouTube.com/WeAreOne، كما سيتمكنون من التبرع بدورهم للجمعيات.