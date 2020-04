فيلم "The roads not taken" للإنجليزية سالي بوتر.. مهارة تحريك الأماكن

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تستفز المخرجة الانجليزية "سالي بوتر" وعي المشاهد، بشخصية متفرعة في ثلاثة اتجاهات، تحتاج لتحدٍ عقلي لاكتشافها، في فيلم "The roads not taken" المنتج في مارس 2020. وتتلخص قصة الفيلم في صراع كاتب يقع في فخ الخرف المبكر، ويعيش في عزلة داخلية، تتسبب في فقدانه القدرة على الكلام بالكاد، حتى حينما يتحدث، فإنه يطلق كلمات أشبه بالألغاز. شخصية الكاتب تلك التي يجسدها "خافيير بارديم" بلقب "ليو" تسير بشكل مشتت طوال أحداث الفيلم، بحيث لا يمكن فهم تفاصيلها، إلا بعد مرحلة متأخرة من التسلسل الزمني للقصة. ثلاث شخصيات معلقة بخيط وحيد وتفيد كوامن الشخصية بأن "ليو" يعيش في مدار ثلاث شخصيات ظاهرا،