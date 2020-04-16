تأجيل مهرجان كان السينمائي إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي أنه تم اعتماد تأجيل جديد للدورة الـ 73 المقبلة من المهرجان، وذلك لأجل غير مسمى بعد أن كان قد تأجل من شهر مايو/ أيار المقبل حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على العالم ككل.

وقال المنظمون في بيان إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على خيارات جديدة لمواعيد نسخة هذا العام وسط جائحة وباء كورونا العالمي.

وأضافوا: "لم يعد هناك خيار آخر، من الواضح أنه من الصعب أن يفترض أحد أن يقام المهرجان هذا العام".

وكان المهرجان السينمائي السنوي، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 من شهر مايو/ أيار المقبل، قبل أن يؤجل إلى يونيو، حيث يأتي التأجيل بالتزامن مع مختلف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها حكومات دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم حاليًا.