دول عربية تحظر عرض فيلم الرسوم المتحركة Onward

استجابت شركة ”ديزني“ لطلب بضع دول خليجية في حظر عرض فيلم الرسوم المتحركة Onward، وذلك بسبب احتواء الفيلم على شخصية ”مثلية الجنسية“.

وذكر موقع ”فاريتي“، أن ”دولا لم ترغب بعرض الفيلم فيها، وقامت بحظر عرضه تماما“، مضيفة أن الدول المعنية هي الكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان، لافتة في الوقت ذاته إلى أن روسيا ”قررت بشكل مفاجئ فرض رقابة على الفيلم“.

وظهرت شخصية عبارة عن شرطية دراجة في فيلم الرسوم المتحركة على أنها شخصية مثلية، كما أدت صوتها الممثلة المثلية لينا وايتهي.

وانطلق العرض الترويجي للفيلم في الولايات المتحدة، الخميس الماضي، إذ جمع ما بين 40 و45 مليون دولار في عروضه الأولى في صالات السينما الأمريكية.