تعرف على أبرز الأفلام المنتظرة مطلع 2020

تعتزم شركات الإنتاج السينمائي العالمية، طرح عشرات الأفلام المتنوعة، في صالات السينما مطلع العام 2020، ويقدم موقع“إرم نيوز“ نبذة عن أبرزها.

The Photograph

في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، تستقبل دور العرض السينمائية العالمية، فيلم الدراما الأمريكي “ The Photograph“ الذي يشكل محاولة لإعادة البريق للأعمال الرومانسية، إذ يلتقي شاب وفتاة في مقتبل عمريهما مصادفة، وعلى الرغم من تقاربهما الغريب، تبدأ المشكلات عقب اطلاع الفتاة على مذكرات وألبوم صور والدتها المتوفاة المُتضمِّنة لتفاصيل عن علاقتها الغرامية المثالية، لتبدأ الفتاة بالمقارنة بين حبها الجديد وتجربة والدتها.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ستيلا ميجي، ويشارك في بطولته: لاكيث ستانفيلد، وإيزا راي، وشيلسيا بيرتي، وكينيث بريان، وكورتني فانس، وكينجسلي بن أدير، وكلفين جونيور.

مسامير

وينطلق عرض فيلم الإنميشن السعودي ”مسامير Masameer the Movie“ الناطق بالعربية، في 9 يناير أيضًا، ويسلط الضوء على دخول الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى العالم العربي، وشغف الجيل الجديد بالتقنيات الحديثة، لتتحول في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، الروبوتات إلى مخلوقات أسطورية وأبطال خارقين.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف مالك نجر، وبطولة عبدالعزيز الشهري، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل، وإبراهيم خيرالله. وهو مقتبس عن مسلسل كرتوني سعودي يحمل الاسم ذاته.

Underwater

وفي 10 يناير، يُعرَض فيلم الحركة والتشويق الأمريكي “ Underwater“ الذي يتطرق لمحاولة مجموعة من الباحثين النجاة بأرواحهم، ليخوضوا صراعًا مريرًا للبقاء تحت الماء، عقب دمار مخبرهم التحت أرضي.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وليام إيوبانك، وسيناريو وحوار بريان دفيلد، وبطولة كريستين ستيوارت، وتي جي ميلر، وجيسيكا هنويك، وفنسنت كاسل، وجون جالاجار جونيور، ومامودو آثي، وجنير رايت.

Like a Boss

فيلم الكوميديا الأمريكي “ Like a Boss“ يعرض في 10 يناير، ويجسد تجربة فتاتين طموحتين في ريادة الأعمال ومحاولتهما تأسيس شركة تجميل ناشئة، لتصطدما بجشع رأس المال؛ متجسدًا بامرأة ثرية تسعى إلى السيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ميغيل أرتيتا، وﺗﺄﻟﻴﻒ آدم كول كيلي، وسام بيتمان، وبطولة: سلمى حايك، وروز بيرن، وتيفاني هاديش، وجاكوب لاتيمور، وجيمي أو يانغ، وجيسيكا سانت كلير، وبيلي بورتر، وآري غرينور، وجينيفر كوليدج، وكاران سوني.

Bad Boys for Life

بعد نجاح السلسلة المشهورة، نسخة جديدة من فيلم الحركة والكوميديا الأمريكي “ Bad Boys for Life“ تُعرَض في صالات السينما العالمية، منتصف يناير، وفي الجزء الثالث، يعود ”بيرنت“ للعمل مع زميله القديم ”لوري“ وهو يعاني من اكتئاب منتصف العمر، لينخرطا معًا في مغامرة جديدة يتصديان خلالها لإرهابي ألباني مرتزق يرصد جائزة مالية لمن يقتلهما، انتقامًا لمصرع شقيقه.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ بلال فلاح وعادل العربي؛ المغربيين اللذين يحملان الجنسية البلجيكية، وسيناريو وحوار ديفيد جوجنهايم، وأنتوني تامباكيس، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وتشارلز ميلتون، وفانيسا هادجنز، وجو بانتوليانو. وهذه هي أول نسخة من السلسلة لا يخرجها ”مايكل باي“ وسط توقعات بإخراجه للنسخة الرابعة.

The Last Full Measure

وفي 17 يناير، تستقبل دور العرض فيلم الحرب والدراما الأمريكي ”The Last Full Measure“ الذي يستكمل سلسلة الدعاية الأمريكية عن حرب فيتنام، إذ تمنح المؤسسة العسكرية الأمريكية وسام الشرف العسكري، لشاب مُعاصر بالنيابة عن والده بل الحرب المُتوفَى منذ 34 عامًا.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وسيناريو وحوار تود روبنسون، ويشارك في بطولته سيباستيان ستان وصامويل إل جاكسون وكريستوفر بلامر، وأليسون صودول، وبرادلي ويتفورد، وإد هاريس وديان لاد، وويليام هارت. وصُوِّرت مشاهده في الولايات المتحدة وكوستاريكا وتايلاند.

Dolittle

وفي فيلم الكوميديا الأمريكي “ Dolittle“ الذي يُعرَض في 17 يناير، يكتشف الطبيب المشهور ”جون دولتيل“ قدرته الاستثنائية على التكلم مع الحيوانات، ليخوض معها تجربة فريدة ومغامرات غير مُتوقَعة.

والفيلم من إخراج وتأليف ستيفن غاغان، وبطولة: روبرت جونيور، ورالف فاينس، وتوم هولاند، وكميل نانجياني، وإيما تومسون، وكارمين إجوجو، وجيم برودبنت، وجون سينا، وأنطونيو بانديراس، وسيلينا جوميز، ومايكل شين ورامي مالك.

لص بغداد

ومن إنتاج مصري، تستقبل دور العرض السينمائية، في 22 يناير، فيلم الحركة والكوميديا ”لص بغداد“ وتدور أحداثه عن هوس مجموعة من المغامرين بكنز مفقود.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، وﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، وبطولة: محمد إمام، وياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وسعد المختار.

The Turning

وتدور أحداث فيلم الرعب والدراما الأمريكي “ The Turning“ الذي يُعرَض في 24 يناير، التجربة المريرة لـ“كيت“ المُربية المُكلَّفة برعاية طفلَين يتيمَين، عقب اكتشافها لجوانب مظلمة ومرعبة في منزلهما.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ فلوريا سيجيسموندي، وسيناريو وحوار تشاد هايز وكاري هايز، وبطولة ماكنزي ديفيس وفين وولفارد وبروكلين برنس، ونيال فولتون.

Gretel and Hansel

وفي ختام الشهر ذاته، تعرض صالات السينما فيلم الرعب والتشويق الأمريكي ”Gretel and Hansel“ وتجري أحداثه في قرية نائية مسحورة، ليجد طفلان فقيران نفسيهما في مواجهة مخيفة مع قوى شريرة خفية داخل غابة مظلمة، في إطار من الإثارة والخيال.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أوز بيركنز، وﺗﺄﻟﻴﻒ روب هايز، وبطولة: صوفيا ليليز، وتشارلز بابالولا، وأليس كريغ، وإيان كيني، وجيسيكا دي غيو، وعبدول الشريف.

Fantasy Island

وتعرض صالات السينما، منتصف فبراير/شباط المقبل، فيلم التشويق والإثارة الأمريكي “ Fantasy Island“ وتدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا في منتجع مميز في جزيرة مرعبة ليخوض أبطاله مغامرات غير مُتوقَّعة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيف وادلو، وﺗﺄﻟﻴﻒ غيليان جاكوبس، وكريستوفر روش، وبطولة: مايكل بينا، وبورتيا دابلداي، ولوسي هيل، ومايكل روكر، وماجي كيو، وباريزا فيتز هينلي، وشارلوت مكينين وريان هانسن، وهو مُقتبَس من برنامج تلفزيوني مشهور في الولايات المتحدة سبق وعُرِض في سبعينيات القرن الماضي.

Brahms: The Boy2

وفي 21 فبراير، تفتتح دور السينما عرض فيلم الرعب الأمريكي “ Brahms: The Boy2″ الذي يستكمل أحداث الجزء الأول (إنتاج 2016) ودون أن تدرك تاريخه المظلم، تنتقل عائلة صغيرة إلى قصر مهيب، ليعقد طفلهما صداقة غريبة مع ”برامز“ الدمية المرعبة النابضة بالحياة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وليام برينت بيل، وﺗﺄﻟﻴﻒ ستايسي مينير، وبطولة: كريستوفر كونفيري، وأوين يومان، وكيتي هولمز، ورالف إنيسون. وصُوِّرت مشاهده في كندا.

Bloodshot

وفي 21 فبراير أيضًا، يُعرَض فيلم الحركة والخيال العلمي الأمريكي “ Bloodshot“ الذي يجسد عودة بطله بأعجوبة من الموت، من خلال تقنية النانو، ولكن عودته الغرائبية يشوبها خلل غير متوقع، إذ يعاني من فقدان ذاكرته بالكامل، لينخرط في سعي دؤوب لاستعادة حياته الماضية، ويتفاجأ خلال رحلته بقواه الخارقة الجديدة.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ ديف ويلسون، وسيناريو وحوار إريك هيزير، وجيف وادلو، وبطولة فين ديزل، ومايكل شين، وسام هيوين، وتالولة رايلي، وإيزا جونزاليس.

The Call of the Wild

وفي 21 فبراير كذلك، يُعرَض فيلم الإنميشن الأمريكي “ The Call of the Wild“ الذي يتناول حكاية كلب مميز في بيئة باردة وقاسية، ليعاني من معاملة سيئة ووحدة شديدة، إلى أن يقابل رجلًا متوحدًا وتنشأ بينهما رابطة صداقة عميقة.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، وبطولة: كارين غيلان، وهاريسون فورد، وجين كيلي، ودان ستيفنز، وتيري نوتاري، وكولين، ووديل، وويس براون، وعمر سي.

The Invisible Man

وفي 28 فبراير، يُعرَض فيلم التشويق والخيال “ The Invisible Man“ الذي يدور حول الشابة ”سيسيليا“ عقب تلقيها نبأ انتحار حبيبها السابق، في مرحلة حرجة من حياتها؛ وهي تحاول ترميم ذاتها، لتتفاجأ بأنه حي يُرزَق بطريقة أو بأخرى.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وسيناريو لاي وانيل، وبطولة: إليزابيث موس، وسام سميث، وبينديكيت هاردي، وهارييت داير، وستورم ريد، وأوليفر كوهين، وألديز هودج. وهو مقتبس عن رواية للكاتب إتش جي ويلز. ومن إنتاج أمريكي أسترالي مشترك.