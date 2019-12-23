”اهرب يا خلفان“.. كوميديا بدوية بنكهة معاصرة‎‎ (صور)

بدأ فريق الفيلم السعودي الإماراتي ”اهرب يا خلفان“ عمليات التصوير، تحت إدارة المخرج الأردني فراس أبو الهيجاء.

والفيلم هو كوميديا بدوية ينتمي إلى النوع الخليجي المعاصر، وكتب له السيناريو الكاتب السوري علاء محمد عن فكرة الإعلامي السوري حسام لبش، وتنتجه شركة العنود برودكشن بمشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما العربية ومن عدة جنسيات.

وتجري عمليات التصوير بين مدينة أبوظبي ومدينة العين، فيما تدور التفاصيل بين المدينة والبادية، حيث تصبح منطقة الواحات مسرحا لهذا التلاقي الذي يتموج بين المضحك والمبكي.

وثمة حضور مهم لممثلين من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والجزائر، إذ يؤدي الفنان السعودي شعيفان محمد دور البطولة إلى جانب النجمة ريم أرحمة، والجزائرية أمينة وسام، والسعوديين محمد شامان وعبد العزيز الشمري، والإماراتيين خليفة الكعبي وعبد الله بوهاجوس وحمد الكبيسي، ومحمد الغباشي، والأردنية شيخة البدر والوجه الجديد شيماء عبد الله.

وأشاد المخرج فراس أبو الهيجاء بالفكرة والنص، ومؤكدا ثقته بنجاح العمل من خلال الإنتاج القوي والمريح من شركة العنود برودكشن وتوافر نجوم للفيلم من جنسيات عديدة.

من جانبه أكد كاتب السيناريو، علاء محمد، أهمية التلاقي بين المدينة والبادية في الفكرة الرئيسية، موضحا توافر عناصر الضحك والبكاء معا.

وقال مدير شركة العنود برودكشن، أمير الأشمل، ”إن النص لطيف، والمخرج مبدع، والممثلون كل واحد منهم نجم في بلده“، معربا عن أمله في أن ينتقل الفيلم بالسينما البدوية إلى المكانة التي تستحقها، منوها بندرة الأفلام التي تناولت حياة البدو وبخاصة النوع الكوميدي.

يشار إلى أن الفيلم محصور في مرحلة زمنية تقع بين أواسط التسعينيات ومطلع العقد الثاني من الألفية الجديدة، ويتناول قصة عائلة سعودية تفقد طفلها في الواحات وتعثر عليه بعد سنوات وقد أصبح شابا، وذلك في قالب مؤسف للعائلة، باعث على الضحك وصانع للفكاهة في الخطوط الأخرى.