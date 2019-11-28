”ستموت في العشرين“ بدور العرض السودانية منتصف ديسمبر المقبل

أعلنت مجموعة ”سودان فيلم فاكتوري“ المساهمة في إنتاج فيلم ”ستموت في العشرين“ والقائمة على توزيع الفيلم في السودان، اليوم الخميس، عن تقديم عروض تجارية للفيلم في عدد من دور السينما بالخرطوم ابتداءً من السادس عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.

وقالت المدير التنفيذي لسودان فيلم فاكتوري، إيلاف الكنزي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الخميس: إن عروض الفيلم سيتم تقديمها برعاية من منتدى دال الثقافي للمرة الأولى في السودان.

وشارك الفيلم السوداني المقتبس عن رواية للأديب حمور زيادة، ومن إخراج أمجد أبو العلا، في عدة مهرجانات عالمية، وحصد الكثير من الجوائز، وإطراء النقاد.

وأشارت إيلاف للحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة ورعاية من القطاعات الاقتصادية؛ لمقابلة تكاليف الإنتاج السينمائي.

من جانبه، كشف مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بمجموعة دال، عمر عشاري، أن العروض ستشمل إلى جانب العاصمة عددًا من الولايات في مرحلة لاحقة، وأشار إلى إقامة مؤتمر صحفي قبيل انطلاق العروض للفيلم الذي حاز على العديد من الجوائز العالمية لتقديم مخرج العمل أمجد ابو العلاء للإعلام، وطالب عشاري رأس المال الوطني بالإسهام في عملية دعم الثقافة والإبداع وتشجيع عودة السينما ودورها في البلاد.

وظهر السودان عبر فيلم ”ستموت في العشرين“ لأول مرة في مهرجان البندقية الدولي للسينما الذي عرض في الحادي والعشرين من آب أغسطس الماضي، ضمن عروض التنافس على الجائزة العالمية.

و“ستموت في العشرين“ فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا، وشارك في بطولته طلال عفيفي ونخبة من شباب السينما السودانية.

وقصة الفيلم مأخوذة من رواية ”النوم عند قدمي الجبل“ للكاتب حمور زيادة، وتناول عبرها حكاية شاب حلم أنه سيموت في العشرين ودخل في صراع رهيب مع حلمه، حتى التقى بمصور سينمائي أخرجه من كابوسه.

وتدور الأحداث في جو صوفي بمنطقة طيبة الشيخ عبدالباقي بولاية الجزيرة السودانية.

وسبق أن نال فيلم ”ستموت في العشرين“ عددًا من الجوائز المالية والتشجيعية في مهرجانات دولية سابقة بلبنان والنرويج وبرلين.