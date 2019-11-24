فيلم ”بين السماء والأرض“.. رحلة حب على طريق منسيٍّ بين الضفة الغربية والجولان

زوجان فلسطينيان على وشك الانفصال يواجهان مشكلة تعقد إجراءات الطلاق أمام محكمة إسرائيلية بالناصرة عندما تكشف بيانات الكمبيوتر أن والد الزوج ربما كان يعيش حياة لم يعرف ابنه شيئًا عنها.

في فيلمها الروائي الثالث ”بين السماء والأرض“، الذي يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تضع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار المشاهدين مرة أخرى على أول الطريق لرحلة بحث.

تدور أحداث الفيلم حول سلمى (منى حوا) وتامر (فراس نصار)، وهما زوجان يعيشان في الضفة الغربية المحتلة ويقفان على أعتاب الانفصال.

يستخرج تامر تصريحًا لمدة ثلاثة أيام من أجل عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق.

يبدأ الاثنان رحلة بحث في ماضي والد تامر من أجل إثبات محل إقامته الحقيقية لإتمام المستندات، فتأخذهما الرحلة عبر طريق منسيّ بين الضفة وهضبة الجولان، وفي مسارات متشعبة يلتقيان خلالها نماذج مختلفة من سكان هذا الطريق الذي نادرًا ما يسلكه أحد ويعيش فيه المهمشون.

وقالت نجوى نجار وهي تفتتح الفيلم الذي يشهد في هذه الدورة عرضه العالمي الأول، إن الفيلم هو رحلة حب في المقام الأول.

وقالت: ”أخذنا من خلال هذا الفيلم رحلة في كل فلسطين التاريخية والجولان المحتل. هذا الفيلم يلقى نظرة ولو صغيرة على حياة الفلسطينيين والسوريين المنسية في تلك البقعة“.

وتضيف أن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقة عن زوجين يتعرفان على نفسيهما وعلى بعضهما البعض من جديد أثناء رحلة البحث في ماضي والد الزوج.

يمزج الفيلم بين الكوميديا والدراما ليقدم رحلة طريق شيقة تتطور فيها علاقة سلمى وتامر من الاستياء والتوتر إلى الضحك والصفاء ثم الحميمية.

ويصور مشاقَّ إتمام إجراءات الطلاق تحت الاحتلال من دون اللجوء إلى الميلودراما. وتميز الفيلم على وجه الخصوص بموسيقاه التصويرية التي ألفها الملحن المصري تامر كروان بالإضافة إلى استخدام الأغاني المعاصرة لنخبة من النجوم الشباب.

وهذا هو ثاني فيلم لنجار يعرض ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي بعد فيلمها الروائي ”عيون الحرامية“ الذي عرض في الدورة السادسة والثلاثين والذي كانت وزارة الثقافة الفلسطينية اختارته ليمثل فلسطين للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

تستمر الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.