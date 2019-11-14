أفلام تونسية تشارك في مهرجان السينما المتوسطية ببروكسل

تشارك تونس في الدورة التاسعة عشرة، لمهرجان السينما المتوسطية الذي يقام في بروكسل من الـ29 من نوفمبر الجاري ولغاية الـ 7 من ديسمبر المقبل بثلاثة أفلام، في مسابقات مختلفة.

وتضم قائمة الأفلام، “بيك نعيش“ للمخرج مهدي البرصاوي، فيلم “نورة تحلم“ للمخرجة هند بوجمعة، المتحصل على التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية 2019 وفيلم “أريكة في تونس“ لمنال العبيدي.

ويتنافس فيلم ”بيك نعيش“ (96دق) على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم 8 أعمال سينمائية متوسطية، بعد أن حاز نصّه على تقييم جيّد من قبل نقاد النصوص الذين اعتبروه جامعًا بين القوة والتأثير والجرأة.

وتدور أحداث الفيلم الروائي حول مأساة عائلة تونسية قبيل ثورة 2011، يصور المخرج من خلالها الظروف السياسية والاجتماعية الحساسة والهشّة وما حفَّها من تفشّ للفساد والمحسوبية في تلك الحقبة.

وتحصَّل بطل الفيلم الممثل التونسي، سامي بو عجيلة، على جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي 2019، في تجسيده دور الأب.

وتعدّ جائزة الأفلام الروائية الطويلة التي تمنحها لجنة التحكيم الأكبر في المهرجان، والبالغة قيمتها خمسة آلاف يورو، وهو دعم يأتي بمبادرة من رئيس وزراء منطقة بروكسل المكلف بالثقافة، رودي فرفورت، لمساعدة المخرجين على توزيع أفلامهم والترويج لها.

ويشارك فيلم ”نورة تحلم“ للمخرجة هند وبطولة هند صبري في قسم ”بانوراما“ المكمل لأقسام المسابقة، ويعرض الفيلم قصة نورة، المرأة المضطهدة من قبل زوجها التائقة إلى عيش يتوّج علاقة الحب التي تجمعها بصديقها، فيتم التنكيل بصديقها بتواطؤ مع الشرطة، إذ يفكك الفيلم ظواهر اجتماعية مثل: النشل، وفساد الأمن، والخيانة الزوجية.

ونجح الفيلم في حصد التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي 2019 وجائزة أحسن مممثلة لبطلته هند صبري عن دور ”نورة“ وهي جائزة حصلت على نظيرتها كذلك حينما شارك الفيلم في مهرجان ”الجونة“ بمصر.

وسيقع عرض فيلم ”أريكة في تونس“ للمخرجة منال العبيدي، في حفل اختتام المهرجان، وهو فيلم كوميدي يضع تحت مجهر الفنّ السابع المجتمع التونسي في فترة ما بعد الثورة عبر مجموعة من الشخصيات المؤثرة، وقد عُرض هذا الفيلم كذلك في الدورة الـ 79 لمهرجان فينيسيا.

يذكر أن مهرجان السينما المتوسطية ببروكسل هو تظاهرة ثقافية تهدف بالأساس إلى اكتشاف سينما غير معروفة ببروكسل والتعريف بأفلام تعرض للمرّة الأولى للجمهور هناك.